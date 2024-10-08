Milyon Eurolar Kazanıyorlar Düşük Vergi Veriyorlar: Maliye Futbola El Attı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralarında ünlü sporcuların da bulunduğu 1,900 profesyonel sporcuyu inceledi ve yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti. Bu durum, spor camiasındaki gelirlerin denetimi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.