Milyon Eurolar Kazanıyorlar Düşük Vergi Veriyorlar: Maliye Futbola El Attı
Milyon Eurolar Kazanıyorlar Düşük Vergi Veriyorlar: Maliye Futbola El Attı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralarında ünlü sporcuların da bulunduğu 1,900 profesyonel sporcuyu inceledi ve yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti. Bu durum, spor camiasındaki gelirlerin denetimi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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Gelir İdaresi Başkanlığı, profesyonel sporcuların beyan dışı bıraktığı yüksek tutarlı gelirlerle ilgili kayıt dışı ekonomi üzerine bir çalışma başlattı.
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösteren profesyonel sporculara kulüpler tarafından yapılan bazı ödemelerin beyan edilmediğini ortaya koydu.
1900 sporcunun gelirleri, kulüplerin beyanları, sözleşme detayları, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ile kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı transfer bildirimleriyle karşılaştırmalı bir incelemeye tabi tutuldu.
Milyon dolarlık sözleşmelere sahip 400 sporcunun, son üç yıl içerisinde yaklaşık 5 milyar lira gelirini beyan etmediği ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen gelirini bildirmediği tespit edildi.
Mehmet Şimşek de konuya dair "Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek şu ifadeleri kullandı:
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