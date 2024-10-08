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Milli Takım Futbolcuları Dünya Kupasına Katılırsa Villa Kazanacak

Milli Takım Futbolcuları Dünya Kupasına Katılırsa Villa Kazanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.10.2024 - 11:37

Gazeteci İbrahim Seten, tv100 ekranlarında milli takıma vaat edilen Dünya Kupası'na katılma primini açıkladı.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Cardiff'teki Galler maçı öncesi milli takıma prim açıkladığı öğrenildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Cardiff'teki Galler maçı öncesi milli takıma prim açıkladığı öğrenildi.

tv100 ekranlarında İbrahim Seten'in gündeme getirdiği iddiaya göre Hacıosmanoğlu futbolculara 25 villa sözü verdi.

tv100 ekranlarında İbrahim Seten'in gündeme getirdiği iddiaya göre Hacıosmanoğlu futbolculara 25 villa sözü verdi.

Hacıosmanoğlu, Galler maçı öncesi yaptığı toplantıda futbolculara Dünya Kupası elemelerini geçerlerse Bodrum'da 25 villa vereceğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, Galler maçı öncesi yaptığı toplantıda futbolculara Dünya Kupası elemelerini geçerlerse Bodrum'da 25 villa vereceğini söyledi.

Seten, söz verilen villaların Hacıosmanoğlu'nun kendi müteahhitlik şirketine ait olduğu ve tüm masraflarını kendi cebinden vereceğini söyledi.

Seten, söz verilen villaların Hacıosmanoğlu'nun kendi müteahhitlik şirketine ait olduğu ve tüm masraflarını kendi cebinden vereceğini söyledi.

Seten, Hacıosmanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde de bu konuyu "Prim işlerini kendi kaynaklarımızla halledeceğiz" şeklinde açıkladığını söyledi.

Seten, Hacıosmanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde de bu konuyu "Prim işlerini kendi kaynaklarımızla halledeceğiz" şeklinde açıkladığını söyledi.

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