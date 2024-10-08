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Sarı Duvar'ıyla Ünlenen Dortmund Tarihi İçin Kara Bir Gün Yaşandı

Sarı Duvar'ıyla Ünlenen Dortmund Tarihi İçin Kara Bir Gün Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.10.2024 - 12:25

Almanya takımlarından Borussia Dortmund hem kulüp kimliği hem de taraftar profili gereği diğer takımlardan her zaman ayrışmıştır. Endüstriyel futbola karşı seslerini hep yükselten Dortmund taraftarının Filistin meselesindeki çarpık fikirleri bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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Farklı kimliği ile bilinen Borussia Dortmund, İsrail'in soykırımına sessiz kalmasıyla sık sık eleştiriliyordu.

Farklı kimliği ile bilinen Borussia Dortmund, İsrail'in soykırımına sessiz kalmasıyla sık sık eleştiriliyordu.

Dortmund kulübü ve taraftarının son yaptıkları ise tüm dünyadaki karizmalarını tamamen çizmiş durumda. Uluslararası boyutta tepkilere maruz kalan ekibin sempatisi artık eskisi gibi olmayacak.

Dortmund kulübü ve taraftarının son yaptıkları ise tüm dünyadaki karizmalarını tamamen çizmiş durumda. Uluslararası boyutta tepkilere maruz kalan ekibin sempatisi artık eskisi gibi olmayacak.

Dortmund bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "1 yıl önce Hamas, İsrail'e ölüm ve acı getirdi ve bugüne kadar devam eden bir savaşın fitilini ateşledi...Teröre karşı Ortadoğu'da barışsever tüm halkların yanındayız." dedi.

Dortmund bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "1 yıl önce Hamas, İsrail'e ölüm ve acı getirdi ve bugüne kadar devam eden bir savaşın fitilini ateşledi...Teröre karşı Ortadoğu'da barışsever tüm halkların yanındayız." dedi.

Dortmund resmi hesaptan paylaştığı bu fotoğrafı yorumlara kapatırken tepkilerin önüne geçmeye çalıştı.

Dortmund resmi hesaptan paylaştığı bu fotoğrafı yorumlara kapatırken tepkilerin önüne geçmeye çalıştı.

Dortmund bu paylaşımı yaptığı gün İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdığı bir başka günü yaşatırken, enkaz altında Dortmundlu Reus'un forması görüldü. Yorumlarda kullanıcılar en azından bununla ilgili de bir paylaşım yapılması gerektiğini söyledi.

Dortmund bu paylaşımı yaptığı gün İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdığı bir başka günü yaşatırken, enkaz altında Dortmundlu Reus'un forması görüldü. Yorumlarda kullanıcılar en azından bununla ilgili de bir paylaşım yapılması gerektiğini söyledi.

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