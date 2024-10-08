Sarı Duvar'ıyla Ünlenen Dortmund Tarihi İçin Kara Bir Gün Yaşandı

Almanya takımlarından Borussia Dortmund hem kulüp kimliği hem de taraftar profili gereği diğer takımlardan her zaman ayrışmıştır. Endüstriyel futbola karşı seslerini hep yükselten Dortmund taraftarının Filistin meselesindeki çarpık fikirleri bir kez daha gün yüzüne çıktı.