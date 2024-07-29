Uğur Dündar Alaçatı'daki Berber Fiyatlarına İsyan Etti: ''Yanlış Okumadınız, Saç-Sakal Kesimi 2 bin TL!
Uğur Dündar Alaçatı'daki Berber Fiyatlarına İsyan Etti: ''Yanlış Okumadınız, Saç-Sakal Kesimi 2 bin TL!
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Yaz sezonunda bu artış birçok kişi tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Bu kez de Uğur Dündar Alaçatı'daki berber fiyatlarını gündeme getirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dündar, tatil beldesindeki saç-sakal tıraşının bile 2 bin TL'ye vardığını belirterek bu duruma isyan etti.👇
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