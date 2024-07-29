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Uğur Dündar Alaçatı'daki Berber Fiyatlarına İsyan Etti: ''Yanlış Okumadınız, Saç-Sakal Kesimi 2 bin TL!

Uğur Dündar Alaçatı'daki Berber Fiyatlarına İsyan Etti: ''Yanlış Okumadınız, Saç-Sakal Kesimi 2 bin TL!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 15:10

Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şimdi ise gazeteci Uğur Dündar, Alaçatı’daki berber fiyatlarına isyan etti.

Bu yaz sık sık vatandaşların tatil bölgelerindeki fiyatlara isyanını gündeme getirdik.

Dürümden, dondurmaya tüm yiyeceklerdeki fiyatlar aldı başını gitti.

Hal böyle olunca vatandaşlar da Bodrum, Çeşme gibi tatil bölgelerini bu yaz pas geçti. Haliyle esnaf da sıkıntılı günler yaşıyor.

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Yaz sezonunda bu artış birçok kişi tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Bu kez de Uğur Dündar Alaçatı'daki berber fiyatlarını gündeme getirdi.

Yaz sezonunda bu artış birçok kişi tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Bu kez de Uğur Dündar Alaçatı'daki berber fiyatlarını gündeme getirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dündar, tatil beldesindeki saç-sakal tıraşının bile 2 bin TL'ye vardığını belirterek bu duruma isyan etti.👇

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dündar, tatil beldesindeki saç-sakal tıraşının bile 2 bin TL'ye vardığını belirterek bu duruma isyan etti.👇
twitter.com

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