Ud ile Harikalar Yaratan Simon Le Garff ve Onun Ruhunuza İyi Gelecek Parçaları

Simon Le Garff udu ile o kadar keyifli parçalar oluşturuyor ki adeta melodilerin arasında kayboluyorsunuz. Pek çok kişi tarafından daha keşfedilmeyen bu isim gerçekten ruhunuza dokunacak. Melodileri eşsiz bir şekilde yöneten Simon Le Garff insanın ruhuna çok ama çok iyi geliyor.