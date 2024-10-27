Ud ile Harikalar Yaratan Simon Le Garff ve Onun Ruhunuza İyi Gelecek Parçaları
Ud ile Harikalar Yaratan Simon Le Garff ve Onun Ruhunuza İyi Gelecek Parçaları
Simon Le Garff udu ile o kadar keyifli parçalar oluşturuyor ki adeta melodilerin arasında kayboluyorsunuz. Pek çok kişi tarafından daha keşfedilmeyen bu isim gerçekten ruhunuza dokunacak. Melodileri eşsiz bir şekilde yöneten Simon Le Garff insanın ruhuna çok ama çok iyi geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. L'Ancre
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. La Loire
3. Les Pieds En Haut
4. L'Orbrie de Nuit
5. Taqsim Nahawand
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın