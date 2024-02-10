Üçüncü Kişilerin İlişkilerine Müdahalesinden Dolayı Ayrılan Çiftlerden Samimi Paylaşımlar
Üçüncü Kişilerin İlişkilerine Müdahalesinden Dolayı Ayrılan Çiftlerden Samimi Paylaşımlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İki kişi mutluyken bile diğer kişilerin müdahalesi sonucu ilişkiler bitebiliyor. Aldatma olmasa da çiftler bir süre sonra baskıya dayanamayıp, ayrılıyor. Bu tarz ilişkileri hakkında paylaşım yapan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kayınvalideleri yüzünden boşanan bir kaç çift tanıyorum. İnsanın ailesi çok çılgın olabiliyor."
2. "Anneannem, dedemden annesi yüzünden boşandı. Ona karşı çok kötü davranıyordu ve dedem bu konuda hiçbir şey yapmadı."
3. "Sekiz yıllık ilişkisi olan bir arkadaşımın 30 yaşındaki partneri, 20'li yaşlardaki birkaç kişiyle takılmaya başladı. Onlar, uzun vadeli ilişkilerin kendilerine zarar verdiğini söyleyerek onu ikna etti ve ayrıldılar."
4. "Kız arkadaşım sürekli en yakın erkek arkadaşının ne kadar iyi biri olduğundan bahsediyordu. Bende ondan etkilendiğini anlayıp, çocukla konuştum. Kız arkadaşıma hisleri olduğunu kabul etti. İkisini bir araya getirdim. 15 yıldır birlikteler."
5. "Kız arkadaşımın yakın arkadaşı benden hoşlanıyordu. Ben ona ilgi duymadığımı söyledim ve kız arkadaşıma durumu anlattım. Benden ayrıldı."
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6. "Annesi o kadar baskıcıydı ki, sanki onunla çıkıyormuşum gibi hissediyordum. Uzun süreli bir ilişki değildi."
7. "Liseden beri tanıdığım eşimin hayat koçu, verdiği tavsiyelerle 23 yıllık evliliğimi bitiriyordu."
8. "En iyi arkadaşı onu beni terk etmesi için ikna etti. Ertesi gün kız arkadaşımla ilişkiye başlamaya çalıştı."
9. "Boşanmış bir anneyle çıkıyordum. Eski kocası son derece dar kafalı biriydi. Ne zaman özel bir şey planlasak, ortaya çıkardı. Bu tarz sorunlar yüzünden ayrılmak zorunda kaldık."
10. "Kayınvalidem boşandı ve bizim yanımıza taşındı. Hayatımıza ve ilişkimize çok müdahaleciydi. Bir yıl içinde biz de boşandık."
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11. "Kız arkadaşımın oğlu dokuz yaşındaydı ve diğer çocuklara zorbalık yapıyordu. Bir doğum günü partisine gittik ve başka bir çocuğa yumruk attı, ben de ona kızdım ve partinin geri kalanında yanımda oturttum. Annesi kendini kaybetti ve bana oğlunu disipline etmeme izin vermediğini söyledi. Orada ondan ayrıldım."
12. "Annem ameliyat oldu ve eşimle beni ayırmak için her şeyi yaptı. Çünkü yardıma ihtiyacı vardı. Dört ay geçti ama annemi asla affetmeyeceğim."
13. "Kız arkadaşımın ev arkadaşı ilişkisi olmadığı için bizim ilişkimizi sürekli kötüledi. Kız arkadaşımdan ayrı iki gün geçirdim ve döndüğünde beni arayarak ilişkimizi bitirdi."
14. "Kız kardeşi beni öpmeye çalıştı. Onu ittim ancak kimse bana inanmadı ve ailesi beni dışladı. Biz ayrıldıktan uzun süre sonra kız kardeşi doğruyu anlatmış."
15. "Kendine güvenmeyen bir erkek arkadaşım vardı. Kardeşleri ona benden daha iyisini bulabileceğini, çekici olmadığımı söyleyip duruyordu. Onların tavsiyesi üzerine beni bıraktı."
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