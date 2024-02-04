Balkon Sohbetini Bir Adım Öteye Taşıyanlara Yapılan Yorumlar, Hem Kalpleri Yumuşattı Hem Anksiyete Artırdı
Balkon Sohbetini Bir Adım Öteye Taşıyanlara Yapılan Yorumlar, Hem Kalpleri Yumuşattı Hem Anksiyete Artırdı
En yakın arkadaşıyla komşu olanların şansını ancak uzak diyarlarda ayrı düşen kankalar anlar. X'te (Twitter'da) komşu sohbetinin ilerleyerek balkondan balkona atılan masada devam ettiği görselle kimileri eski günlere dönerken, kimilerinin de pandemi anksiyetsi tetiklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Keşke yakın arkadaşımla komşu olsaydık da şöyle bir masa atsaydık balkondan balkona" diyen bir kullanıcının paylaştığı görsel, kalpleri pamuk kıvamına getirirken, yorumlar da bir o kadar çeşitli oldu.
Sohbetin dayanılmaz gücü her yanı sardı.
Daha yakın olmayı düşünenler vardı.
Detaylar biraz sıkıntılı olsa da
Pandemi anıları da canlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anılara dalanlar,
"Çok muhabbet tez ayrılık getirir guzum" tadında yorumlar,
Bilime meydan okuyanlar,
Çabuk sıkılanlar,
Hayaller kuranlar,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Empati kuranlar,
Yurt arkadaşlıkları,
Çok eskilere dalanlar,
Arkadaşlığın tadına varanlar,
Kendini bulanlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz de bu ortamda sohbete dalmak ister miydiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın