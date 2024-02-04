Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Balkon Sohbetini Bir Adım Öteye Taşıyanlara Yapılan Yorumlar, Hem Kalpleri Yumuşattı Hem Anksiyete Artırdı

Balkon Sohbetini Bir Adım Öteye Taşıyanlara Yapılan Yorumlar, Hem Kalpleri Yumuşattı Hem Anksiyete Artırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.02.2024 - 20:01

En yakın arkadaşıyla komşu olanların şansını ancak uzak diyarlarda ayrı düşen kankalar anlar. X'te (Twitter'da) komşu sohbetinin ilerleyerek balkondan balkona atılan masada devam ettiği görselle kimileri eski günlere dönerken, kimilerinin de pandemi anksiyetsi tetiklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Keşke yakın arkadaşımla komşu olsaydık da şöyle bir masa atsaydık balkondan balkona" diyen bir kullanıcının paylaştığı görsel, kalpleri pamuk kıvamına getirirken, yorumlar da bir o kadar çeşitli oldu.

"Keşke yakın arkadaşımla komşu olsaydık da şöyle bir masa atsaydık balkondan balkona" diyen bir kullanıcının paylaştığı görsel, kalpleri pamuk kıvamına getirirken, yorumlar da bir o kadar çeşitli oldu.
twitter.com

Sohbetin dayanılmaz gücü her yanı sardı.

Sohbetin dayanılmaz gücü her yanı sardı.
twitter.com

Daha yakın olmayı düşünenler vardı.

Detaylar biraz sıkıntılı olsa da

Detaylar biraz sıkıntılı olsa da
twitter.com

Pandemi anıları da canlandı.

Pandemi anıları da canlandı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Anılara dalanlar,

Anılara dalanlar,
twitter.com

"Çok muhabbet tez ayrılık getirir guzum" tadında yorumlar,

"Çok muhabbet tez ayrılık getirir guzum" tadında yorumlar,
twitter.com

Bilime meydan okuyanlar,

Bilime meydan okuyanlar,
twitter.com

Çabuk sıkılanlar,

Çabuk sıkılanlar,
twitter.com

Hayaller kuranlar,

Hayaller kuranlar,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Empati kuranlar,

Empati kuranlar,
twitter.com

Yurt arkadaşlıkları,

Yurt arkadaşlıkları,
twitter.com

Çok eskilere dalanlar,

Çok eskilere dalanlar,
twitter.com

Arkadaşlığın tadına varanlar,

Arkadaşlığın tadına varanlar,
twitter.com

Kendini bulanlar oldu.

Kendini bulanlar oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz de bu ortamda sohbete dalmak ister miydiniz?

Siz de bu ortamda sohbete dalmak ister miydiniz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın