Evlilik Hakkında Alışılagelmiş Düşüncelere İnat Fikirlerini Beyan Eden Kullanıcıların İç Karartan Yorumları

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan 'linç edileceğin bir fikrini söyle' akımı, her konuda uyarlanabiliyor bildiğiniz gibi. Bu sayede biz de kimi zaman katıldığımız, kimi zaman tam tersini düşündüğümüz fikirdeki insanların yazdıklarını okuma şansı buluyoruz. Konumuz bu sefer yeniden asla çözüme ulaştıramadığımız evlilik...