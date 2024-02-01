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Evlilik Hakkında Alışılagelmiş Düşüncelere İnat Fikirlerini Beyan Eden Kullanıcıların İç Karartan Yorumları

Evlilik Hakkında Alışılagelmiş Düşüncelere İnat Fikirlerini Beyan Eden Kullanıcıların İç Karartan Yorumları

GNS
GNS - Onedio Editörü
01.02.2024 - 14:36

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan 'linç edileceğin bir fikrini söyle' akımı, her konuda uyarlanabiliyor bildiğiniz gibi. Bu sayede biz de kimi zaman katıldığımız, kimi zaman tam tersini düşündüğümüz fikirdeki insanların yazdıklarını okuma şansı buluyoruz. Konumuz bu sefer yeniden asla çözüme ulaştıramadığımız evlilik...

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Bu görsel artık Twitter (X) ahalisinin oldukça alışık olduğu ve "bugün özgürlük günüdür" dediği anları çağrıştırıyor. Bu seferki konumuz, daha önce de tartıştığımız "evlilik" oluyor.

Bu görsel artık Twitter (X) ahalisinin oldukça alışık olduğu ve "bugün özgürlük günüdür" dediği anları çağrıştırıyor. Bu seferki konumuz, daha önce de tartıştığımız "evlilik" oluyor.
twitter.com

Elif'in paylaşmış olduğu 'Evlilik hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle' tweeti insanların içimizi karartan ve bizleri bazı gerçeklerle yüzleştiren fikirlerin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

1. Kendini kandırmak mı, diğerlerine bir şeyler kanıtlamak mı?

1. Kendini kandırmak mı, diğerlerine bir şeyler kanıtlamak mı?
twitter.com

2. Dizilerde bile sıkça örneğini gördüğümüz bir durum.

2. Dizilerde bile sıkça örneğini gördüğümüz bir durum.
twitter.com

3. İsterse uzun bir geçmişiniz olsun...

3. İsterse uzun bir geçmişiniz olsun...
twitter.com

4. Sağlıklı bir evlilik için aile ve yetişme tarzı önemli midir?

4. Sağlıklı bir evlilik için aile ve yetişme tarzı önemli midir?
twitter.com
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5. Herkesin ilişkide en korktuğu konulardan biri aldatılmak.

5. Herkesin ilişkide en korktuğu konulardan biri aldatılmak.
twitter.com

6. Erkeğin parasını nasıl ve ne için harcadığı konusu değer ölçer fikri de belirtilenler arasında.

6. Erkeğin parasını nasıl ve ne için harcadığı konusu değer ölçer fikri de belirtilenler arasında.
twitter.com

'Eline para geçen adamın ne yaptığını görmek istiyorsanız eğer. Milli piyango talihlilerine bakın. İlk karısını boşar. Hanımlar Ne ipi sıkı tutun ne salın. Haftada bir kahveye giden adamada eziyet etmeyin. Aldatacak adamın orada işi yok. Rahatlar evine döner.'

7. Tabulaşmış cinsellik konusunu da bu konuyla bağdaştıranlar var.

7. Tabulaşmış cinsellik konusunu da bu konuyla bağdaştıranlar var.
twitter.com

8. Felsefik bir görüş.

8. Felsefik bir görüş.
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9. Kalıpları yıkmış olsak, her şey tersine döner mi?

9. Kalıpları yıkmış olsak, her şey tersine döner mi?
twitter.com
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10. Genelleme yapmadan bazı kesimlerin sevgisine göre değil, ailesine göre evlilik yaptığı yönünde düşünceler var.

10. Genelleme yapmadan bazı kesimlerin sevgisine göre değil, ailesine göre evlilik yaptığı yönünde düşünceler var.
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11. "Çocuk yapmak kötü giden evliliği kurtarmaz."

11. "Çocuk yapmak kötü giden evliliği kurtarmaz."
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12. Toplumun gözündeki "evlilik başarıdır" algısı herkesi rahatsız ediyor.

12. Toplumun gözündeki "evlilik başarıdır" algısı herkesi rahatsız ediyor.
twitter.com

13. Kimse boşanmak için evlenmez... Ama medenice boşanmayı kabul edecek biriyle evlenmiş olmak son derece önemli.

13. Kimse boşanmak için evlenmez... Ama medenice boşanmayı kabul edecek biriyle evlenmiş olmak son derece önemli.
twitter.com

14. 🤨

14. 🤨
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15. İlişkilerini yürütemeyen ikililerin sebebinin, evliliğe fazlaca karışan ebeveynler olduğu da görüşler arasında tabii.

15. İlişkilerini yürütemeyen ikililerin sebebinin, evliliğe fazlaca karışan ebeveynler olduğu da görüşler arasında tabii.
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16. Kişisel alana fazla özen gösterip aynı yatakta yatmak istememek.

16. Kişisel alana fazla özen gösterip aynı yatakta yatmak istememek.
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17. Yani herkes bunu yaşar ama en az yaşayanı mutludur...

17. Yani herkes bunu yaşar ama en az yaşayanı mutludur...
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18. Toplum baskısı herkesin en çok yakındığı konu.

18. Toplum baskısı herkesin en çok yakındığı konu.
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19. Kadın-erkek arasındaki farklı yorumlama da cabası...

19. Kadın-erkek arasındaki farklı yorumlama da cabası...
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20. 👇🏻

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23. Sizce evlilik ortadan kalkacak bir şey mi?

23. Sizce evlilik ortadan kalkacak bir şey mi?
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