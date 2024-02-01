Evlilik Hakkında Alışılagelmiş Düşüncelere İnat Fikirlerini Beyan Eden Kullanıcıların İç Karartan Yorumları
Evlilik Hakkında Alışılagelmiş Düşüncelere İnat Fikirlerini Beyan Eden Kullanıcıların İç Karartan Yorumları
Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan 'linç edileceğin bir fikrini söyle' akımı, her konuda uyarlanabiliyor bildiğiniz gibi. Bu sayede biz de kimi zaman katıldığımız, kimi zaman tam tersini düşündüğümüz fikirdeki insanların yazdıklarını okuma şansı buluyoruz. Konumuz bu sefer yeniden asla çözüme ulaştıramadığımız evlilik...
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Bu görsel artık Twitter (X) ahalisinin oldukça alışık olduğu ve "bugün özgürlük günüdür" dediği anları çağrıştırıyor. Bu seferki konumuz, daha önce de tartıştığımız "evlilik" oluyor.
1. Kendini kandırmak mı, diğerlerine bir şeyler kanıtlamak mı?
2. Dizilerde bile sıkça örneğini gördüğümüz bir durum.
3. İsterse uzun bir geçmişiniz olsun...
4. Sağlıklı bir evlilik için aile ve yetişme tarzı önemli midir?
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5. Herkesin ilişkide en korktuğu konulardan biri aldatılmak.
6. Erkeğin parasını nasıl ve ne için harcadığı konusu değer ölçer fikri de belirtilenler arasında.
7. Tabulaşmış cinsellik konusunu da bu konuyla bağdaştıranlar var.
8. Felsefik bir görüş.
9. Kalıpları yıkmış olsak, her şey tersine döner mi?
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10. Genelleme yapmadan bazı kesimlerin sevgisine göre değil, ailesine göre evlilik yaptığı yönünde düşünceler var.
11. "Çocuk yapmak kötü giden evliliği kurtarmaz."
12. Toplumun gözündeki "evlilik başarıdır" algısı herkesi rahatsız ediyor.
13. Kimse boşanmak için evlenmez... Ama medenice boşanmayı kabul edecek biriyle evlenmiş olmak son derece önemli.
14. 🤨
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15. İlişkilerini yürütemeyen ikililerin sebebinin, evliliğe fazlaca karışan ebeveynler olduğu da görüşler arasında tabii.
16. Kişisel alana fazla özen gösterip aynı yatakta yatmak istememek.
17. Yani herkes bunu yaşar ama en az yaşayanı mutludur...
18. Toplum baskısı herkesin en çok yakındığı konu.
19. Kadın-erkek arasındaki farklı yorumlama da cabası...
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20. 👇🏻
21. 👇🏻
22. 👇🏻
23. Sizce evlilik ortadan kalkacak bir şey mi?
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