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Uçakta Yolculuk Yaparken Beyaz Bulutlar Sizi Derin Düşüncelere Daldırdığında Arka Planda Bu 16 Şarkı Çalsın

etiket Uçakta Yolculuk Yaparken Beyaz Bulutlar Sizi Derin Düşüncelere Daldırdığında Arka Planda Bu 16 Şarkı Çalsın

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 20:10

Derin düşüncelere dalmanın ne yeri ne de zamanı vardır. O ağır düşünceler bir kere geldi mi üstüne düşünülmeden asla geçilemez. Hele ki farklı mekanlarda fazla düşünmenin keyfi bir başka oluyor tabii... Yer, zaman, mekan fark etmez uçakta düşünürken de ne dinlemelisin, senin için seçtik. 👇😅

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1. Day 1

2. Paris

3. Ride

4. Trust

5. Coffee Breath

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6. Watch

7. Talking to the Moon

8. Location

9. Falling

10. Bad Guy

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11. This City

12. Call Out My Name

13. Overnight

14. Honesty

15. Malibu Nights

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16. My Favourite Clothes

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