Uçakta Yolculuk Yaparken Beyaz Bulutlar Sizi Derin Düşüncelere Daldırdığında Arka Planda Bu 16 Şarkı Çalsın

Derin düşüncelere dalmanın ne yeri ne de zamanı vardır. O ağır düşünceler bir kere geldi mi üstüne düşünülmeden asla geçilemez. Hele ki farklı mekanlarda fazla düşünmenin keyfi bir başka oluyor tabii... Yer, zaman, mekan fark etmez uçakta düşünürken de ne dinlemelisin, senin için seçtik. 👇😅