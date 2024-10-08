Uçakta Yolculuk Yaparken Beyaz Bulutlar Sizi Derin Düşüncelere Daldırdığında Arka Planda Bu 16 Şarkı Çalsın
Uçakta Yolculuk Yaparken Beyaz Bulutlar Sizi Derin Düşüncelere Daldırdığında Arka Planda Bu 16 Şarkı Çalsın
Derin düşüncelere dalmanın ne yeri ne de zamanı vardır. O ağır düşünceler bir kere geldi mi üstüne düşünülmeden asla geçilemez. Hele ki farklı mekanlarda fazla düşünmenin keyfi bir başka oluyor tabii... Yer, zaman, mekan fark etmez uçakta düşünürken de ne dinlemelisin, senin için seçtik. 👇😅
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1. Day 1
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2. Paris
3. Ride
4. Trust
5. Coffee Breath
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6. Watch
7. Talking to the Moon
8. Location
9. Falling
10. Bad Guy
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11. This City
12. Call Out My Name
13. Overnight
14. Honesty
15. Malibu Nights
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