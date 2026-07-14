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Uçakla Havaya "Sıkıldım" Yazan Pilot, Şirketi Tarafından İzne Çıkarıldı

Uçakla Havaya "Sıkıldım" Yazan Pilot, Şirketi Tarafından İzne Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 08:31
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İngiltere'de bir test uçuşu sırasında canı sıkılan genç bir pilot, uçağın rotasıyla gökyüzüne devasa boyutlarda 'Sıkıldım' yazarak gündem yarattı. İki saat süren uçuşun ilginç radar görüntüleri hızla yayılırken, çalıştığı havayolu şirketinin olaya verdiği olumlu tepki dikkat çekti.

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İngiltere ile Galler sınırında gerçekleşen rutin bir deneme uçuşu, havacılık tarihinde eşine az rastlanır eğlenceli bir olaya sahne oldu.

İngiltere ile Galler sınırında gerçekleşen rutin bir deneme uçuşu, havacılık tarihinde eşine az rastlanır eğlenceli bir olaya sahne oldu.

Yeni bir parçası değiştirilen uçağı havada test etmekle görevlendirilen yirmili yaşlarındaki bir havayolu pilotu, uçuş sırasında ilginç bir yetenek gösterisine imza attı. Genç havacı, uçuş haritası üzerinde ustalık gerektiren manevralar yaparak havaya İngilizce 'Sıkıldım' anlamına gelen 'I m bored' cümlesini çizdi.

Ravenair isimli havacılık şirketine ait uçakla gerçekleştirilen bu sıra dışı deneme toplam iki saat boyunca devam etti. Küresel hava trafiğini anlık olarak kaydeden Flightradar24 sistemine yansıyan detaylı görüntülerde, pilotun sadece bu mesajı oluşturabilmek için havada tam yirmi dakika boyunca oldukça keskin ve planlı dönüşler yaptığı ortaya çıktı. Uçuş takip ekranlarına yansıyan bu ilginç rota, kısa sürede görenlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Eğlenceli olayın basına yansımasının ardından gözler pilotun çalıştığı havayolu şirketine çevrilirken, yöneticilerden gelen açıklama herkesi şaşırttı. Beklentilerin aksine genç pilota herhangi bir disiplin cezası veya yaptırım uygulanmadığı duyuruldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, kızmak bir yana çalışanının uçuş hakimiyetinden övgüyle bahsetti. Barrett, bu uçuşun uçağın yenilenen parçalarının sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini hatırlatarak, havada hiçbir teknik aksaklık yaşanmadığını vurguladı. Başarılı geçen testin ardından uçağın hangara tamamen güvenli bir şekilde park edildiğini belirten operasyon müdürü, yetenekli pilotun olayın ardından evinde istirahate çekildiğini sözlerine ekledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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