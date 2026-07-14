Uçakla Havaya "Sıkıldım" Yazan Pilot, Şirketi Tarafından İzne Çıkarıldı

Yeni bir parçası değiştirilen uçağı havada test etmekle görevlendirilen yirmili yaşlarındaki bir havayolu pilotu, uçuş sırasında ilginç bir yetenek gösterisine imza attı. Genç havacı, uçuş haritası üzerinde ustalık gerektiren manevralar yaparak havaya İngilizce 'Sıkıldım' anlamına gelen 'I m bored' cümlesini çizdi.

Ravenair isimli havacılık şirketine ait uçakla gerçekleştirilen bu sıra dışı deneme toplam iki saat boyunca devam etti. Küresel hava trafiğini anlık olarak kaydeden Flightradar24 sistemine yansıyan detaylı görüntülerde, pilotun sadece bu mesajı oluşturabilmek için havada tam yirmi dakika boyunca oldukça keskin ve planlı dönüşler yaptığı ortaya çıktı. Uçuş takip ekranlarına yansıyan bu ilginç rota, kısa sürede görenlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Eğlenceli olayın basına yansımasının ardından gözler pilotun çalıştığı havayolu şirketine çevrilirken, yöneticilerden gelen açıklama herkesi şaşırttı. Beklentilerin aksine genç pilota herhangi bir disiplin cezası veya yaptırım uygulanmadığı duyuruldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, kızmak bir yana çalışanının uçuş hakimiyetinden övgüyle bahsetti. Barrett, bu uçuşun uçağın yenilenen parçalarının sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini hatırlatarak, havada hiçbir teknik aksaklık yaşanmadığını vurguladı. Başarılı geçen testin ardından uçağın hangara tamamen güvenli bir şekilde park edildiğini belirten operasyon müdürü, yetenekli pilotun olayın ardından evinde istirahate çekildiğini sözlerine ekledi.