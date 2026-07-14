Uçakla Havaya "Sıkıldım" Yazan Pilot, Şirketi Tarafından İzne Çıkarıldı
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İngiltere'de bir test uçuşu sırasında canı sıkılan genç bir pilot, uçağın rotasıyla gökyüzüne devasa boyutlarda 'Sıkıldım' yazarak gündem yarattı. İki saat süren uçuşun ilginç radar görüntüleri hızla yayılırken, çalıştığı havayolu şirketinin olaya verdiği olumlu tepki dikkat çekti.
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İngiltere ile Galler sınırında gerçekleşen rutin bir deneme uçuşu, havacılık tarihinde eşine az rastlanır eğlenceli bir olaya sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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