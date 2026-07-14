Federasyon Başkanı Açıkladı: Ebrar Karakurt Milli Takım Kadrosunda Yok, Eda Erdem Geri Dönüyor!
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi (VNL) finalleri öncesi Filenin Sultanları'nın kadro durumuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun sakatlıkları nedeniyle finallerde oynayamayacağını duyuran Üstündağ, dinlenme sürecindeki kaptan Eda Erdem'in ise İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda takıma döneceğinin müjdesini verdi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi (VNL) final etabına sayılı günler kala sakatlık şokuyla sarsıldı.
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Kadroda yaşanan bu eksikliklerin yanı sıra, taraftarı sevindiren haber takım kaptanı Eda Erdem cephesinden geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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