article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Federasyon Başkanı Açıkladı: Ebrar Karakurt Milli Takım Kadrosunda Yok, Eda Erdem Geri Dönüyor!

Federasyon Başkanı Açıkladı: Ebrar Karakurt Milli Takım Kadrosunda Yok, Eda Erdem Geri Dönüyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 07:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi (VNL) finalleri öncesi Filenin Sultanları'nın kadro durumuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun sakatlıkları nedeniyle finallerde oynayamayacağını duyuran Üstündağ, dinlenme sürecindeki kaptan Eda Erdem'in ise İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda takıma döneceğinin müjdesini verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi (VNL) final etabına sayılı günler kala sakatlık şokuyla sarsıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi (VNL) final etabına sayılı günler kala sakatlık şokuyla sarsıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, katıldığı bir spor programında voleybolseverlerin merakla beklediği son gelişmeleri paylaştı. Başkan Üstündağ'ın açıklamalarına göre, milli takımın önemli hücum silahlarından Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu, devam eden sakatlıkları sebebiyle VNL finallerinde ay-yıldızlı formadan uzak kalacak. Özellikle Ebrar'ın iyileşme sürecinin dört ile altı hafta arasında süreceğini belirten Üstündağ, asıl ve en büyük hedeflerinin yıldız oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na kadar hazır hale getirmek olduğunun altını çizdi.

Kadroda yaşanan bu eksikliklerin yanı sıra, taraftarı sevindiren haber takım kaptanı Eda Erdem cephesinden geldi.

Kadroda yaşanan bu eksikliklerin yanı sıra, taraftarı sevindiren haber takım kaptanı Eda Erdem cephesinden geldi.

Yaklaşık 25 yıldır aralıksız olarak parkelerde mücadele eden tecrübeli isme federasyon tarafından özel bir dinlenme izni verildiği ortaya çıktı. Türk voleybolu için her zaman örnek bir figür olan efsanevi kaptanın, tatilini kısa tutarak şu an A2 takımıyla antrenmanlara başladığı belirtildi. Üstündağ, Eda Erdem'in İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda kesin olarak sahada olacağını ve takıma liderlik etmeye devam edeceğini duyurdu.

Federasyon başkanı, sadece A takım düzeyinde değil, Türk voleybolunun genelinde yaşanan tarihi yükselişe de değinerek sistemli çalışmanın meyvelerini topladıklarını ifade etti. Tayland galibiyetiyle birlikte VNL'de üst üste sekizinci kez finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları'nın yanı sıra, altyapıdan da peş peşe gurur verici başarılar geliyor. 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın Avrupa ikincisi olması ve hemen ardından TVF Spor Lisesi'nin dünya şampiyonluğuna ulaşması, voleybola yapılan yatırımların karşılıksız kalmadığını gösteriyor. Üstündağ; oyuncular, antrenörler ve sponsorların uyum içinde yürüttüğü bu sürecin, hem kadın hem de erkek voleybolunda benzersiz bir ivme yarattığını vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın