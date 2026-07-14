Federasyon Başkanı Açıkladı: Ebrar Karakurt Milli Takım Kadrosunda Yok, Eda Erdem Geri Dönüyor!

Yaklaşık 25 yıldır aralıksız olarak parkelerde mücadele eden tecrübeli isme federasyon tarafından özel bir dinlenme izni verildiği ortaya çıktı. Türk voleybolu için her zaman örnek bir figür olan efsanevi kaptanın, tatilini kısa tutarak şu an A2 takımıyla antrenmanlara başladığı belirtildi. Üstündağ, Eda Erdem'in İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda kesin olarak sahada olacağını ve takıma liderlik etmeye devam edeceğini duyurdu.

Federasyon başkanı, sadece A takım düzeyinde değil, Türk voleybolunun genelinde yaşanan tarihi yükselişe de değinerek sistemli çalışmanın meyvelerini topladıklarını ifade etti. Tayland galibiyetiyle birlikte VNL'de üst üste sekizinci kez finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları'nın yanı sıra, altyapıdan da peş peşe gurur verici başarılar geliyor. 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın Avrupa ikincisi olması ve hemen ardından TVF Spor Lisesi'nin dünya şampiyonluğuna ulaşması, voleybola yapılan yatırımların karşılıksız kalmadığını gösteriyor. Üstündağ; oyuncular, antrenörler ve sponsorların uyum içinde yürüttüğü bu sürecin, hem kadın hem de erkek voleybolunda benzersiz bir ivme yarattığını vurguladı.