Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Gram ve Ons Altın Son İki Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik baskılar, altın fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve ABD tahvil faizlerinin zirveye çıkmasıyla son iki haftanın en düşük seviyesini gören ons altın, iç piyasada gram altını da aşağı çekti; yeni günde gram altın 6.070 TL seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 84,98 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,1 artışla 79,79 dolardan işlem gördü. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmişti.