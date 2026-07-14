Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Gram ve Ons Altın Son İki Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü
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Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik baskılar, altın fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve ABD tahvil faizlerinin zirveye çıkmasıyla son iki haftanın en düşük seviyesini gören ons altın, iç piyasada gram altını da aşağı çekti; yeni günde gram altın 6.070 TL seviyesinden işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 84,98 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,1 artışla 79,79 dolardan işlem gördü. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmişti.
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Altın piyasası, hem küresel hem de bölgesel gelişmelerin etkisiyle haftaya sert kayıplarla başladı.
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Savaşın Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşması, küresel petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesini beraberinde getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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