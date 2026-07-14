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Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Gram ve Ons Altın Son İki Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü

Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Gram ve Ons Altın Son İki Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 07:28 Son Güncelleme: 14.07.2026 - 08:07
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Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik baskılar, altın fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve ABD tahvil faizlerinin zirveye çıkmasıyla son iki haftanın en düşük seviyesini gören ons altın, iç piyasada gram altını da aşağı çekti; yeni günde gram altın 6.070 TL seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 84,98 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,1 artışla 79,79 dolardan işlem gördü. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmişti.

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Altın piyasası, hem küresel hem de bölgesel gelişmelerin etkisiyle haftaya sert kayıplarla başladı.

Altın piyasası, hem küresel hem de bölgesel gelişmelerin etkisiyle haftaya sert kayıplarla başladı.

Uluslararası piyasalarda satış baskısının artmasıyla birlikte değerli metal, son iki haftanın en dip seviyelerini test ettikten sonra sabah saatlerinde yeniden dengelenme çabasına girdi. 14 Temmuz 2026 sabahı TSİ 06:00 itibarıyla ons altın 4.015 dolar, yurt içindeki gram altın ise 6.070 TL seviyesinden güne başladı.

Fiyatlardaki bu aşağı yönlü hareketin arkasında, Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte enerji maliyetlerinin yükselmesi ve enflasyon endişeleri yer alıyor. Petrolün varil fiyatının yeniden 80 dolar sınırını aşması piyasalardaki risk algısını değiştirirken, ABD 2 yıllık tahvil faizleri de %4,29’a tırmanarak Şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu ekonomik baskılar nedeniyle ons altın dün %2,9 gibi dikkat çekici bir değer kaybı yaşayarak günü 4.001 dolardan kapatmıştı. Yeni günün ilk işlemlerinde ise geri çekilme sürdü ve ons fiyatı 3.983 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu dipten gelen ilk tepki alımları, fiyatı yeniden 4.015 dolar bandına taşıdı.

Küresel piyasalardaki bu çalkantı, Türkiye'deki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz haftayı 6.222 TL seviyesinde kapatan gram altın, yeni haftanın ilk günlerinde yaklaşık %2,5 oranında değer kaybetti. Serbest piyasanın kalbi konumundaki Kapalıçarşı’da ise fiziki altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 6.085 TL’den el değiştirirken, çeyrek altın ise 9.960 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Savaşın Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşması, küresel petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Savaşın Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşması, küresel petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 84,98 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,1 artışla 79,79 dolardan işlem gördü. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmişti. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni saldırıların dünya petrol ticaretini doğrudan etkileyebileceğini ve fiyatlardaki oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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