Uçağa Binmeden Bütün Ülkeleri Gezdi: Eve Dönmesi Yaklaşık 10 Yıl Sürdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
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Pedersen'in 203 ülkelik listesi Birleşmiş Milletler üyelerinden daha uzun
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Ocak 2020'de Hong Kong'a vardı ve salgın yüzünden yaklaşık 2 yıl çıkamadı
Son ülke Maldivler'di, Danimarka'ya konteyner gemisiyle döndü
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