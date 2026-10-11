Uçağa Binmeden Bütün Ülkeleri Gezdi: Eve Dönmesi Yaklaşık 10 Yıl Sürdü

Pedersen'in listesinde 193 Birleşmiş Milletler üyesinin yanı sıra Vatikan ve Filistin yer alıyor. Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya, Faroe Adaları, Grönland, Batı Sahra, Kosova ve Tayvan da var. 203 rakamı dünyadaki bütün ülkelerin resmi sayımı değil, gezginin kendi seçtiği çerçeve.

Yolculuğun üç kuralı vardı. Pedersen uçağa binmeyecek, her ülkede en az 24 saat geçirecek ve iş bitmeden Danimarka'ya dönmeyecekti. Otobüs, tren ve gemiyle, bazen yürüyerek ilerledi.

Başlangıçta en fazla 4 yılda döneceğini düşünüyordu. Vize sorunları, siyasi karışıklıklar ve salgın planı çok uzattı.