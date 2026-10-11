article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uçağa Binmeden Bütün Ülkeleri Gezdi: Eve Dönmesi Yaklaşık 10 Yıl Sürdü

Uçağa Binmeden Bütün Ülkeleri Gezdi: Eve Dönmesi Yaklaşık 10 Yıl Sürdü

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 11:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Danimarkalı gezgin Thor Pedersen, 10 Ekim 2013'te uçağa hiç binmeden yola çıktı ve 26 Temmuz 2023'te Danimarka'ya döndü. Kendi hazırladığı listedeki 203 ülkenin hepsini karadan ve denizden dolaştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pedersen'in 203 ülkelik listesi Birleşmiş Milletler üyelerinden daha uzun

Pedersen'in 203 ülkelik listesi Birleşmiş Milletler üyelerinden daha uzun

Pedersen'in listesinde 193 Birleşmiş Milletler üyesinin yanı sıra Vatikan ve Filistin yer alıyor. Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya, Faroe Adaları, Grönland, Batı Sahra, Kosova ve Tayvan da var. 203 rakamı dünyadaki bütün ülkelerin resmi sayımı değil, gezginin kendi seçtiği çerçeve.

Yolculuğun üç kuralı vardı. Pedersen uçağa binmeyecek, her ülkede en az 24 saat geçirecek ve iş bitmeden Danimarka'ya dönmeyecekti. Otobüs, tren ve gemiyle, bazen yürüyerek ilerledi.

Başlangıçta en fazla 4 yılda döneceğini düşünüyordu. Vize sorunları, siyasi karışıklıklar ve salgın planı çok uzattı.

Ocak 2020'de Hong Kong'a vardı ve salgın yüzünden yaklaşık 2 yıl çıkamadı

Ocak 2020'de Hong Kong'a vardı ve salgın yüzünden yaklaşık 2 yıl çıkamadı

Pedersen, Ocak 2020'de Mikronezya'dan konteyner gemisiyle Hong Kong'a ulaştı. Listesinde yalnızca 9 ülke kalmıştı ve şehirde 4 gün geçirmeyi planlıyordu.

Salgın yüzünden Hong Kong'da yaklaşık 2 yıl mahsur kaldı. Sonra Palau'ya geçti ve Pasifik adalarından geçerek yoluna devam etti.

Eşi Le Gjerum, yolculuk boyunca onu 27 kez ziyaret etti. Pedersen evlenme teklifini 10. ziyaretinde yaptı, düğünleri ise salgın nedeniyle internetten gerçekleşti.

Son ülke Maldivler'di, Danimarka'ya konteyner gemisiyle döndü

Son ülke Maldivler'di, Danimarka'ya konteyner gemisiyle döndü

Listenin 203. ve son ülkesi Maldivler'di. Pedersen, Sri Lanka'dan konteyner gemisine binip Mayıs 2023'te adalara ulaştı.

Kendi koyduğu kurallar eve dönüşte de geçerliydi. Danimarka'ya yine konteyner gemisiyle gitti ve 26 Temmuz 2023'te Aarhus limanında karaya çıktı.

Yola çıkışından Aarhus'a varışına 9 yıl 9 ay geçmişti. Pedersen, 203 ülkeyi tek seferde ve uçaksız gezen ilk kişi olduğunu söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın