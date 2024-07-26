Twitter'da ''Falımı Yorumlayın Çabuk'' Diyerek Kahve Fincanını Paylaşan Kadına Gelen Eğlenceli Tepkiler
Twitter'da ''Falımı Yorumlayın Çabuk'' Diyerek Kahve Fincanını Paylaşan Kadına Gelen Eğlenceli Tepkiler
Bir sosyal medya kullanıcısı, içtiği kahvesini takipçileriyle paylaşıp ne gördüklerini sordu. Ortaya birbirinden yaratıcı ve eğlenceli yorumlar çıktı.
İzliyoruz! 😂
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Kullanıcı, kahve fincanını paylaşarak kızlara seslenerek “Falımı yorumlayın çabuk” dedi.👇
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Takipçilerin verdiği cevaplar, hepimizi güldürdü. İşte o yaratıcı yorumlar:
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