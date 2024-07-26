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Twitter'da ''Falımı Yorumlayın Çabuk'' Diyerek Kahve Fincanını Paylaşan Kadına Gelen Eğlenceli Tepkiler

Twitter'da ''Falımı Yorumlayın Çabuk'' Diyerek Kahve Fincanını Paylaşan Kadına Gelen Eğlenceli Tepkiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 10:38

Bir sosyal medya kullanıcısı, içtiği kahvesini takipçileriyle paylaşıp ne gördüklerini sordu. Ortaya birbirinden yaratıcı ve eğlenceli yorumlar çıktı.

 İzliyoruz! 😂

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Kullanıcı, kahve fincanını paylaşarak kızlara seslenerek “Falımı yorumlayın çabuk” dedi.👇

Kullanıcı, kahve fincanını paylaşarak kızlara seslenerek “Falımı yorumlayın çabuk” dedi.👇
twitter.com

Takipçilerin verdiği cevaplar, hepimizi güldürdü. İşte o yaratıcı yorumlar:

Takipçilerin verdiği cevaplar, hepimizi güldürdü. İşte o yaratıcı yorumlar:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Siz ne görüyorsunuz?

Siz ne görüyorsunuz?
twitter.com

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