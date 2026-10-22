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49 Yaşında İkiz Kardeşi Olduğunu Öğrendi

49 Yaşında İkiz Kardeşi Olduğunu Öğrendi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 14:27
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1975'te bebekken Vietnam'dan Avustralya'ya getirilip evlat edinilen Chantal Doecke, 2024'te yaptırdığı DNA testiyle bir erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Kısa süre sonra kardeşinin ikizi olduğunu da fark etti.

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Doecke, Vietnam Savaşı'nın sonunda başlatılan bebek tahliyesiyle Avustralya'ya getirildi.

Doecke, Vietnam Savaşı'nın sonunda başlatılan bebek tahliyesiyle Avustralya'ya getirildi.

1975'te Vietnam Savaşı sona ererken binlerce yetim çocuk, ABD öncülüğünde yürütülen ve Operation Babylift adı verilen tahliyeyle ülke dışına çıkarıldı. Avustralya hükümeti bu çocukları evlat edinecek aileler arıyordu. Doecke'nin ailesi de gazetede gördükleri ilan üzerine başvurdu.

Doecke, Nisan 1975'te Adelaide'ye bir ayakkabı kutusunun içinde ulaştı. O kadar küçüktü ki göbek bağı hala üzerindeydi. Ailesine verilen belgede Ocak ayında doğduğu yazıyordu ama aile bunun doğru olamayacağını biliyordu. Tahliyenin karışıklığı içinde daha fazlasını öğrenmenin yolu yoktu.

Mutlu bir çocukluk geçiren Doecke, gençliğinde ırkçı sözlere maruz kaldı. 1995'te kızı doğduğunda ilk kez kan bağı olduğu biriyle tanıştı ve kime benzediğini merak etmeye başladı.

İlk DNA testi 12 kuzen çıkardı, ikinci test ise bir kardeş.

İlk DNA testi 12 kuzen çıkardı, ikinci test ise bir kardeş.

Doecke 2004'te annesiyle Vietnam'a gitti. 2015'te dünyanın farklı yerlerinden gelen tahliye edilmiş çocuklarla Vietnam'da buluştuğunda DNA testi yaptırdı. Sonuçta 12 kuzen çıktı ama kuzenler bağ kurmakla ilgilenmedi.

2024'ün başında aile gizemlerini çözmeye yardım eden bir televizyon programına başvurdu. Yapımcı ona yeni bir DNA testi gönderdi ama program bütçesini kaybetti. Doecke sonuçlara aylar sonra, Temmuz'da baktı. Kızı sonuçları açınca listede Glenn adında bir erkek kardeş gördü.

Sosyal medyada Glenn'i aradığında kendisine çok benzeyen bir yüzle karşılaştı. Glenn'in yaşını ve Nisan ayında doğduğunu görünce, yani kendisinin Avustralya'ya geldiği aya denk geldiğini fark edince, bu kişinin ikizi olduğunu anladı.

İkizi uçakla 2,5 saat uzaklıktaki Brisbane'de yaşıyordu.

İkizi uçakla 2,5 saat uzaklıktaki Brisbane'de yaşıyordu.

Glenn, 2024'ün Kasım ayında Doecke'yi aradı ve iki buçuk saat konuştular. İkiz olduklarını Glenn'e Doecke söyledi. İki ay sonra Doecke onunla tanışmaya gitti. Birlikte geçirdikleri iki günde gerçek olduğunu hatırlamak için sürekli ona dokunduğunu anlatıyor.

Sonraki haftalarda sık sık yazışıp konuştular ama iletişim zamanla azaldı. Glenn'in eşi, kocasının yaşananları sindirmeye çalıştığını söyledi.

Doecke, kendilerini biyolojik ailelerinden ayıran sürecin sorumluluğunu kimsenin üstlenmemesine öfkeli. Kavuşmaların her zaman mutlu sonla bitmediğini ama ne kadar güçlü olduğunu da öğrendiğini söylüyor. 2025'te Mülteci Haftası'nda hikayesini anlatan Doecke, evlat edinilen herkesin sesinin duyulması gerektiğini düşünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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