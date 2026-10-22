49 Yaşında İkiz Kardeşi Olduğunu Öğrendi

1975'te Vietnam Savaşı sona ererken binlerce yetim çocuk, ABD öncülüğünde yürütülen ve Operation Babylift adı verilen tahliyeyle ülke dışına çıkarıldı. Avustralya hükümeti bu çocukları evlat edinecek aileler arıyordu. Doecke'nin ailesi de gazetede gördükleri ilan üzerine başvurdu.

Doecke, Nisan 1975'te Adelaide'ye bir ayakkabı kutusunun içinde ulaştı. O kadar küçüktü ki göbek bağı hala üzerindeydi. Ailesine verilen belgede Ocak ayında doğduğu yazıyordu ama aile bunun doğru olamayacağını biliyordu. Tahliyenin karışıklığı içinde daha fazlasını öğrenmenin yolu yoktu.

Mutlu bir çocukluk geçiren Doecke, gençliğinde ırkçı sözlere maruz kaldı. 1995'te kızı doğduğunda ilk kez kan bağı olduğu biriyle tanıştı ve kime benzediğini merak etmeye başladı.