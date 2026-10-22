49 Yaşında İkiz Kardeşi Olduğunu Öğrendi
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1975'te bebekken Vietnam'dan Avustralya'ya getirilip evlat edinilen Chantal Doecke, 2024'te yaptırdığı DNA testiyle bir erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Kısa süre sonra kardeşinin ikizi olduğunu da fark etti.
Doecke, Vietnam Savaşı'nın sonunda başlatılan bebek tahliyesiyle Avustralya'ya getirildi.
İlk DNA testi 12 kuzen çıkardı, ikinci test ise bir kardeş.
İkizi uçakla 2,5 saat uzaklıktaki Brisbane'de yaşıyordu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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