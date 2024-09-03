Twitter'da 'Beni Bul' Diyerek Çocukluk Aşkını Paylaşan Kadın 7 Yıl Sonra Aşkına Kavuştu

Sosyal medya, eski arkadaşlarınızı bulmanız ve yeni insanlarla tanışmanız için harika bir ortam. Zaman zaman gördüğümüz paylaşımlar da aşkın gerçek olduğuna dair umutlarımızı yeşertiyor.

Bu kez bir kullanıcı, çocukluk aşkını paylaşarak 'beni bul' dedi. Aradan geçen 7 yılın ardından ise çiftin nişan pozu geldi!