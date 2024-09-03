Twitter'da 'Beni Bul' Diyerek Çocukluk Aşkını Paylaşan Kadın 7 Yıl Sonra Aşkına Kavuştu
Twitter'da 'Beni Bul' Diyerek Çocukluk Aşkını Paylaşan Kadın 7 Yıl Sonra Aşkına Kavuştu
Sosyal medya, eski arkadaşlarınızı bulmanız ve yeni insanlarla tanışmanız için harika bir ortam. Zaman zaman gördüğümüz paylaşımlar da aşkın gerçek olduğuna dair umutlarımızı yeşertiyor.
Bu kez bir kullanıcı, çocukluk aşkını paylaşarak 'beni bul' dedi. Aradan geçen 7 yılın ardından ise çiftin nişan pozu geldi!
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Instagram, Facebook, X gibi sosyal medya platformları eski arkadaşlarınızla yeniden buluşabileceğiniz, yeni arkadaşlıklar da kurabileceğiniz bir ortam.
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Bir X kullanıcısı, bundan 7 yıl önce, 2016 yılında 'beni bul' diyerek çocukluk aşkıyla olan fotoğrafını paylaşmıştı.
Peki ne oldu biliyor musunuz? O iki çocuğun, paylaşımın üzerinden tam 7 yıl sonra nişanlandığı haberini aldık!
Meğer bu tatlı tesadüfler sadece filmlerde olmuyormuş!
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İsteyen bütün ilkokul aşıklarını bulabilir miyiz?
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