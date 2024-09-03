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Twitter'da 'Beni Bul' Diyerek Çocukluk Aşkını Paylaşan Kadın 7 Yıl Sonra Aşkına Kavuştu

Twitter'da 'Beni Bul' Diyerek Çocukluk Aşkını Paylaşan Kadın 7 Yıl Sonra Aşkına Kavuştu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.09.2024 - 17:13

Sosyal medya, eski arkadaşlarınızı bulmanız ve yeni insanlarla tanışmanız için harika bir ortam. Zaman zaman gördüğümüz paylaşımlar da aşkın gerçek olduğuna dair umutlarımızı yeşertiyor.

Bu kez bir kullanıcı, çocukluk aşkını paylaşarak 'beni bul' dedi. Aradan geçen 7 yılın ardından ise çiftin nişan pozu geldi!

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Instagram, Facebook, X gibi sosyal medya platformları eski arkadaşlarınızla yeniden buluşabileceğiniz, yeni arkadaşlıklar da kurabileceğiniz bir ortam.

Instagram, Facebook, X gibi sosyal medya platformları eski arkadaşlarınızla yeniden buluşabileceğiniz, yeni arkadaşlıklar da kurabileceğiniz bir ortam.

Haliyle sosyal medyada tatlı tesadüfler de yaşanıyor zaman zaman.

Bir X kullanıcısı, bundan 7 yıl önce, 2016 yılında 'beni bul' diyerek çocukluk aşkıyla olan fotoğrafını paylaşmıştı.

Bir X kullanıcısı, bundan 7 yıl önce, 2016 yılında 'beni bul' diyerek çocukluk aşkıyla olan fotoğrafını paylaşmıştı.
twitter.com

Minik kızın koluna girdiği çocuğa olan bakışlarına ise diyecek lafımız zaten yok.

Peki ne oldu biliyor musunuz? O iki çocuğun, paylaşımın üzerinden tam 7 yıl sonra nişanlandığı haberini aldık!

Peki ne oldu biliyor musunuz? O iki çocuğun, paylaşımın üzerinden tam 7 yıl sonra nişanlandığı haberini aldık!
twitter.com

Meğer bu tatlı tesadüfler sadece filmlerde olmuyormuş!

Meğer bu tatlı tesadüfler sadece filmlerde olmuyormuş!
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

İsteyen bütün ilkokul aşıklarını bulabilir miyiz?

İsteyen bütün ilkokul aşıklarını bulabilir miyiz?
twitter.com

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