Yaşadıkları İğrenç Hisleri Tarif Ederek Nokta Atışı Tespitler Yapan Kişiler
Yaşadıkları İğrenç Hisleri Tarif Ederek Nokta Atışı Tespitler Yapan Kişiler
Twitter'da (X) bir kullanıcı takipçilerinden iğrenç bir his tarif etmelerini istedi. Ortaya kalbimizi cız ettiren paylaşımlar çıktı.
Buyrun birlikte bakalım 👇
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Bazı hisler vardır ki, kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansızdır. Bunlar, derin ve yoğun bir şekilde yaşanan, çoğu zaman sadece kişinin kendisi tarafından tam anlamıyla anlaşılabilen duygulardır.
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Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerinde iğrenç hissettiren bir hissi tarif etmelerini istedi.
İşte bu hislerden bazıları:
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Sizce en acısı hangisi?
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