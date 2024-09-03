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Yaşadıkları İğrenç Hisleri Tarif Ederek Nokta Atışı Tespitler Yapan Kişiler

Yaşadıkları İğrenç Hisleri Tarif Ederek Nokta Atışı Tespitler Yapan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 16:24

Twitter'da (X) bir kullanıcı takipçilerinden iğrenç bir his tarif etmelerini istedi. Ortaya kalbimizi cız ettiren paylaşımlar çıktı. 

Buyrun birlikte bakalım 👇

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Bazı hisler vardır ki, kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansızdır. Bunlar, derin ve yoğun bir şekilde yaşanan, çoğu zaman sadece kişinin kendisi tarafından tam anlamıyla anlaşılabilen duygulardır.

Bazı hisler vardır ki, kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansızdır. Bunlar, derin ve yoğun bir şekilde yaşanan, çoğu zaman sadece kişinin kendisi tarafından tam anlamıyla anlaşılabilen duygulardır.

Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerinde iğrenç hissettiren bir hissi tarif etmelerini istedi.

Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerinde iğrenç hissettiren bir hissi tarif etmelerini istedi.
twitter.com

İşte bu hislerden bazıları:

İşte bu hislerden bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Sizce en acısı hangisi?

Sizce en acısı hangisi?
twitter.com

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1.Harald

yıllık izninin bitip, işe döndüğün ilk gün..