Atanamamanın Hissini Tek Bir Cümleyle Özetleyen Öğretmen Meslektaşlarına da Tercüman Oldu
Atanamamanın Hissini Tek Bir Cümleyle Özetleyen Öğretmen Meslektaşlarına da Tercüman Oldu
Twitter'da @_saaadekufte isimli bir kullanıcı, ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadığı zor durumu bir cümleyle özetledi.
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Türkiye'de eğitim sistemi, her yıl mezun olan binlerce öğretmen adayının umutlarını taşıyor. Ancak, milyonlarca ataması yapılmayan öğretmen, bu umutların gerçekleştirilmediği bir gerçeklikte yaşıyor.
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Mezuniyetin ardından yıllar süren sınav maratonları ve özel sektördeki zorlu çalışma koşulları, bu öğretmenlerin hayatlarının bir parçası haline gelmiş durumda.
Sosyal medyada da atanamamasının üzerinde yarattığı hissiyatı tek bir cümleyle özetleyen @_saaadekufte isimli kullanıcı, aynı kaderi yaşayan diğer meslektaşlarına da tercüman oldu.
İşte o paylaşımı👇
Paylaşımı yapan kullanıcı yalnız olmadığını da bu tweetlerle gördü.
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