Twilight'ın Jacob'ı Taylor Lautner Yeni Bir Kurt Adam Dizisiyle Dönüyor
Twilight'ın Jacob'ı Taylor Lautner Yeni Bir Kurt Adam Dizisiyle Dönüyor
Twilight (Alacakaranlık) serisindeki Jacob Black rolüyle tanınan Taylor Lautner, Amazon MGM Studios’un yeni komedi dizisi Taylor Lautner: Werewolf Hunter ile ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar...
KAYNAK: Variety
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Twilight (Alacakaranlık) serisindeki kurt adam Jacob olarak tanıdığımız Taylor Lautner, yeni bir kurt adam dizisiyle geri dönüyor.
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Lautner’ın ‘kendini’ canlandıracağı yapım, oyuncunun kariyerindeki duraklamayı esprili bir dille ele alırken, işin içine doğaüstü bir macera da katıyor.
Dizi, Lautner’ın Hollywood’daki yavaşlayan kariyerinin nedeninin başarısız projeler değil, aslında gizli bir kurt adam avcıları topluluğuna katılması olduğunu ortaya koyuyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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