Twilight Bella Swan'ın Edward Cullen Tarafından Terk Edildikten Sonra Dinlediği 13 Şarkı
Twilight Bella Swan'ın Edward Cullen Tarafından Terk Edildikten Sonra Dinlediği 13 Şarkı
Çocukluğumuzun en fantastik film serilerinden olan Alacakaranlık'ı izlemeyen kalmamıştır... Serinin ikinci filminde Bella'nın terk edildikten sonraki depresif halleri de oldukça ikonikleşmişti. Peki bu dönem Bella ne dinlemiştir?
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1. Possibility
2. Rosyln - Bon Iver & St. Vincent
3. flora cash - You're Somebody Else (Official Video)
4. FINNEAS - Break My Heart Again (Official Video)
5. Troye Sivan - The Good Side (Official Audio)
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6. Conan Gray - Astronomy (Official Video)
7. Alessia Cara - Out Of Love
8. Taylor Swift – my tears ricochet (Official Lyric Video)
9. M83 - My Tears Are Becoming A Sea (Official Video)
10. The Neighbourhood - Sadderdaze (Official Audio)
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11. girl in red - midnight love (official audio)
12. Lullaby
13. Adorn
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