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Twilight Bella Swan'ın Edward Cullen Tarafından Terk Edildikten Sonra Dinlediği 13 Şarkı

etiket Twilight Bella Swan'ın Edward Cullen Tarafından Terk Edildikten Sonra Dinlediği 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 15:01

Çocukluğumuzun en fantastik film serilerinden olan Alacakaranlık'ı izlemeyen kalmamıştır... Serinin ikinci filminde Bella'nın terk edildikten sonraki depresif halleri de oldukça ikonikleşmişti. Peki bu dönem Bella ne dinlemiştir?

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1. Possibility

2. Rosyln - Bon Iver & St. Vincent

3. flora cash - You're Somebody Else (Official Video)

4. FINNEAS - Break My Heart Again (Official Video)

5. Troye Sivan - The Good Side (Official Audio)

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6. Conan Gray - Astronomy (Official Video)

7. Alessia Cara - Out Of Love

8. Taylor Swift – my tears ricochet (Official Lyric Video)

9. M83 - My Tears Are Becoming A Sea (Official Video)

10. The Neighbourhood - Sadderdaze (Official Audio)

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11. girl in red - midnight love (official audio)

12. Lullaby

13. Adorn

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