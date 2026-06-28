TV8 Yarışması İlk Kez Zirveye Çıktı: 27 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Yarışmanın yeni sezonunda yarışmacılar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken izleyicilerin ilgisi de ekran başına yansıdı. Program böylece yeni sezonunda ilk kez reyting listelerinin zirvesine yerleşmiş oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ise günün en çok izlenen yapımlarından biri olmayı sürdürdü. Uzun yıllardır ekran yolculuğuna devam eden program, cumartesi akşamının güçlü alternatiflerinden biri olarak yine üst sıralarda yer aldı.

Dünya Kupası heyecanı da ekran başındaki izleyicilerin tercihlerinden biri oldu. Özellikle Panama ile İngiltere arasında oynanan karşılaşma AB grubunda günün en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı.