TV8 Yarışması İlk Kez Zirveye Çıktı: 27 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı
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27 Haziran Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine rekabet yaşandı. Dünya Kupası karşılaşmaları, yarışma programları, sinema filmleri ve eğlence yapımları izleyici karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezon bölümüyle ekrana gelirken Show TV’de Güldür Güldür Show seyirciyle buluştu. Peki ya sıralamalar nasıldı? Gelin detaylara geçelim…
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TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni sezon bölümüyle ekranlara geldi.
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İşte 27 Haziran Cumartesi Gününün Total Reyting Sonuçları 👇
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İşte 27 Haziran Cumartesi Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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