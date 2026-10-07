Tüy Toplama Rulosu Olmadan da Oluyormuş: Kıyafetlerdeki Tüyleri Toplamanın 5 Kolay Yolu

Özellikle evcil hayvanınız varsa kıyafetlerin, koltukların ve diğer kumaş yüzeylerin üzerinde biriken tüylerle mücadele etmek günlük rutinin bir parçası haline gelebiliyor. Tüy toplama ruloları bu konuda oldukça pratik olsa da tam ihtiyacınız olduğu anda rulonun bittiğini fark etmek de bir o kadar tanıdık.

Neyse ki çözüm için mutlaka yeni bir tüy toplama rulosuna ihtiyacınız yok. Evinizde zaten bulunan bazı malzemeler, doğru şekilde kullanıldığında kıyafetlerdeki ve kumaş yüzeylerdeki tüyleri toplamak konusunda oldukça başarılı olabiliyor.

İşte tüy toplama rulosu yerine kullanabileceğiniz 5 kolay yöntem!