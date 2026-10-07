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Tüy Toplama Rulosu Olmadan da Oluyormuş: Kıyafetlerdeki Tüyleri Toplamanın 5 Kolay Yolu

Tüy Toplama Rulosu Olmadan da Oluyormuş: Kıyafetlerdeki Tüyleri Toplamanın 5 Kolay Yolu

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 18:00
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Özellikle evcil hayvanınız varsa kıyafetlerin, koltukların ve diğer kumaş yüzeylerin üzerinde biriken tüylerle mücadele etmek günlük rutinin bir parçası haline gelebiliyor. Tüy toplama ruloları bu konuda oldukça pratik olsa da tam ihtiyacınız olduğu anda rulonun bittiğini fark etmek de bir o kadar tanıdık.

Neyse ki çözüm için mutlaka yeni bir tüy toplama rulosuna ihtiyacınız yok. Evinizde zaten bulunan bazı malzemeler, doğru şekilde kullanıldığında kıyafetlerdeki ve kumaş yüzeylerdeki tüyleri toplamak konusunda oldukça başarılı olabiliyor. 

İşte tüy toplama rulosu yerine kullanabileceğiniz 5 kolay yöntem!

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Koli bandı veya geniş bir bant kullanın.

Koli bandı veya geniş bir bant kullanın.

Tüy toplama rulosuna en yakın sonucu verebilecek alternatiflerden biri muhtemelen evinizde zaten bulunan koli bandı.

Bandı yapışkan tarafı dışarı bakacak şekilde elinizin çevresine dolayın ve tüylerin bulunduğu bölgeye hafifçe dokundurun. Yapışkan yüzey; saçları, evcil hayvan tüylerini ve kumaşın üzerinde kalan küçük lifleri kolayca toplayabilir.

Bandı kumaşın üzerinde sürüklemek yerine hafifçe bastırıp kaldırarak ilerlemek, hem tüyleri daha kolay toplamanızı hem de kumaşa daha nazik davranmanızı sağlar.

Lastik eldiveni hafifçe nemlendirin.

Lastik eldiveni hafifçe nemlendirin.

Bulaşık yıkarken kullandığınız lastik eldiven, tüy toplama konusunda düşündüğünüzden çok daha kullanışlı olabilir.

Eldiveni tamamen ıslatmak yerine hafifçe nemlendirin ve kumaşın üzerinde gezdirin. Eldivenin yüzeyi ve oluşan sürtünme sayesinde dağınık haldeki tüyler kısa sürede bir araya gelmeye başlayacaktır.

Biriken tüyleri eldivenden temizleyerek işleme devam edebilirsiniz. Özellikle koltuk ve minder gibi geniş yüzeylerde oldukça pratik bir yöntem.

Acil durumlarda kendi elinizden yardım alın.

Acil durumlarda kendi elinizden yardım alın.

Elinizin altında bant ya da lastik eldiven yoksa çok uzağa bakmanıza gerek yok. Hafifçe nemlendirilmiş bir el de küçük miktardaki tüyleri toplamak için kullanılabilir.

Elinizi hafifçe ıslatıp fazla suyunu aldıktan sonra tüylerin bulunduğu bölgenin üzerinde gezdirin. Nem ve sürtünmenin etkisiyle tüylerin bir araya toplandığını görebilirsiniz.

Özellikle evden çıkmadan hemen önce kıyafetinizin üzerinde birkaç tüy fark ettiğinizde uygulanabilecek en zahmetsiz yöntemlerden biri.

Köpük araç yıkama eldivenlerini değerlendirin.

Köpük araç yıkama eldivenlerini değerlendirin.

Arabanızı kendiniz yıkıyorsanız evde bulunan köpük araç yıkama eldiveninin farklı bir kullanım alanı daha var.

Köpüğün dokulu yüzeyi saç ve tüyleri yakalamaya yardımcı olduğu için özellikle koltuk, minder ve benzeri geniş kumaş yüzeylerde kullanılabilir. Üstelik bu yöntemde eldiveni ıslatmanıza da gerek yok; kuru şekilde kullanmanız yeterli.

Boyutu nedeniyle dar köşelerde çok kullanışlı olmayabilir ancak geniş yüzeylerde kısa sürede daha fazla alanı temizlemenize yardımcı olabilir.

Evcil hayvanınızın yumuşak kıllı fırçasını kullanın.

Evcil hayvanınızın yumuşak kıllı fırçasını kullanın.

Kedi veya köpek fırçasını kıyafetlerde kullanmak ilk anda biraz garip gelebilir ancak bu fırçaların zaten tüyleri yakalayıp toplamak için tasarlandığını düşününce aslında oldukça mantıklı.

Burada sert telli modeller yerine kumaşa zarar verme ihtimali daha düşük olan yumuşak kıllı bir fırça tercih etmek önemli. Fırçanın üzerinde biriken tüyleri işlem sırasında düzenli olarak temizlerseniz aynı tüyleri yeniden kumaşın üzerine taşımanın da önüne geçebilirsiniz.

Uygulamadan önce bunu unutmayın:

Bu yöntemlerin çoğunda tüyleri farklı yönlere dağıtmak yerine aynı yönde hareketlerle toplamak işi kolaylaştırabilir. Hassas, su lekesi bırakabilen veya özel bakım gerektiren kumaşlarda ise kullanacağınız yöntemi önce görünmeyen küçük bir bölgede denemeniz en güvenlisi.

Kısacası tüy toplama rulonuz bittiyse hemen yenisini almak zorunda değilsiniz. Koli bandından lastik eldivene kadar evde zaten bulunan birkaç basit malzeme, özellikle acil durumlarda gayet iyi bir alternatif olabilir.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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