TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu: 2025 Yılında Dev Zam Geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileriyle ‘yeniden değerleme oranı’ (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklandı. Hürriyet Bigpara'da yer alan habere göre bu veriyle birlikte 2025 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu. Araç sahiplerini yeni yılda büyük bir zam bekliyor.

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