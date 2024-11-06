TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu: 2025 Yılında Dev Zam Geliyor
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu: 2025 Yılında Dev Zam Geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileriyle ‘yeniden değerleme oranı’ (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklandı. Hürriyet Bigpara'da yer alan habere göre bu veriyle birlikte 2025 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu. Araç sahiplerini yeni yılda büyük bir zam bekliyor.
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Araç muayene ücretleri, pasaport, ehliyet ve daha birçok kalemin fiyatını etkileyen yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olmuştu. Bu oranla birlikte yeni yılda vergi ve harçlarda zamlar bizi bekliyor.
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YDO’nun belirlenmesinin ardından merak edilen kalemlerden birisi de TÜVTÜRK araç muayene ücretleri.
Araç sahiplerinin yakından ilgilendiği araç muayene ücretleri, YDO’nun yüzde 43.93 olmasıyla 2025 yılında zamlanacak.
Hürriyet Bigpara’da yer alan habere göre 2024'te 1821 TL olan araç muayene ücretleri 2025 yılı itibarıyla 2620 TL’ye ulaşacak.
2025 araç muayene ücretleri eski ve yeni fiyatları şöyle:
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