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TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu: 2025 Yılında Dev Zam Geliyor

TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu: 2025 Yılında Dev Zam Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2024 - 12:14

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileriyle ‘yeniden değerleme oranı’ (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklandı. Hürriyet Bigpara'da yer alan habere göre bu veriyle birlikte 2025 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu. Araç sahiplerini yeni yılda büyük bir zam bekliyor. 

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Araç muayene ücretleri, pasaport, ehliyet ve daha birçok kalemin fiyatını etkileyen yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olmuştu. Bu oranla birlikte yeni yılda vergi ve harçlarda zamlar bizi bekliyor.

Araç muayene ücretleri, pasaport, ehliyet ve daha birçok kalemin fiyatını etkileyen yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olmuştu. Bu oranla birlikte yeni yılda vergi ve harçlarda zamlar bizi bekliyor.

YDO’nun belirlenmesinin ardından merak edilen kalemlerden birisi de TÜVTÜRK araç muayene ücretleri.

YDO’nun belirlenmesinin ardından merak edilen kalemlerden birisi de TÜVTÜRK araç muayene ücretleri.

Araç sahiplerinin yakından ilgilendiği araç muayene ücretleri, YDO’nun yüzde 43.93 olmasıyla 2025 yılında zamlanacak.

Araç sahiplerinin yakından ilgilendiği araç muayene ücretleri, YDO’nun yüzde 43.93 olmasıyla 2025 yılında zamlanacak.

Hürriyet Bigpara’da yer alan habere göre 2024'te 1821 TL olan araç muayene ücretleri 2025 yılı itibarıyla 2620 TL’ye ulaşacak.

Hürriyet Bigpara’da yer alan habere göre 2024'te 1821 TL olan araç muayene ücretleri 2025 yılı itibarıyla 2620 TL’ye ulaşacak.

Kaynak

2025 araç muayene ücretleri eski ve yeni fiyatları şöyle:

2025 araç muayene ücretleri eski ve yeni fiyatları şöyle:

  • Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet: 927,60 TL / 1335 TL.

  • Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar: 1821,60 TL / 2622 TL.

  • Otobüs, kamyon ve çekiciler: 2462,40 TL /  3544 TL.

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