Tuvaletten Çıktıktan Sonra Ellerini Yıkamayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye El Hijyeni Konusunda En İyilerden!

Pandemi dönemi ile birlikte ellerimizi yıkamanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamıştık. Özellikle de son dönemlerde Avrupa'da kol gezen grip salgını, bir kez daha temizliğin önemini gözler önüne sererken Statista'da yayınlanan araştırma bazı ülkelere bakış açınızı değiştirebilir.

Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında önemli veriler sunan bu araştırma ile birlikte tuvaletten sonra ellerini yıkamayan milletler belli oldu. Türkiye'de tuvalete gittikten sonra el yıkama oranı yüzde 94 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte Türkler, elleri en temiz ülkeler sıralamasında üst sıralarda yerini aldı.

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