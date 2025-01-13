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Tuvaletten Çıktıktan Sonra Ellerini Yıkamayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye El Hijyeni Konusunda En İyilerden!

Tuvaletten Çıktıktan Sonra Ellerini Yıkamayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye El Hijyeni Konusunda En İyilerden!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 12:57

Pandemi dönemi ile birlikte ellerimizi yıkamanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamıştık. Özellikle de son dönemlerde Avrupa'da kol gezen grip salgını, bir kez daha temizliğin önemini gözler önüne sererken Statista'da yayınlanan araştırma bazı ülkelere bakış açınızı değiştirebilir.

Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında önemli veriler sunan bu araştırma ile birlikte tuvaletten sonra ellerini yıkamayan milletler belli oldu. Türkiye'de tuvalete gittikten sonra el yıkama oranı yüzde 94 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte Türkler, elleri en temiz ülkeler sıralamasında üst sıralarda yerini aldı.

Kaynak

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Statista, Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında önemli bir araştırma yayınladı. Ülkelere göre derlenen mevcut veriler ışığında, tuvaletten sonra ellerini yıkamayan milletler belli oldu.

Statista, Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında önemli bir araştırma yayınladı. Ülkelere göre derlenen mevcut veriler ışığında, tuvaletten sonra ellerini yıkamayan milletler belli oldu.

Kaynak: Statista verileri

Yapılan araştırmaya göre, Hollandalıların yarısı tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayı pek önemsemiyor.

Yapılan araştırmaya göre, Hollandalıların yarısı tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayı pek önemsemiyor.

İtalyanların ise yüzde 43'ü tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamayı reddediyor.

İtalyanların ise yüzde 43'ü tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamayı reddediyor.

Üçüncü sırada yer alan İspanyolların yüzde 39'u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor.

Üçüncü sırada yer alan İspanyolların yüzde 39'u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor.

Sıralamada İspanyollardan sonra yüzde 38 ile Fransızlar ve yüzde 37 ile Ruslar geliyor. Bu milletler de tuvaletten sonra ellerini yıkama konusunda sınıfta kalmış durumda.

Sıralamada İspanyollardan sonra yüzde 38 ile Fransızlar ve yüzde 37 ile Ruslar geliyor. Bu milletler de tuvaletten sonra ellerini yıkama konusunda sınıfta kalmış durumda.

Avusturyalılar ve Letonyalılarda da halkın yüzde 35'inin tuvaletten sonra ellerini yıkamadığı görülüyor.

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Nüfusa oranla tuvaletten sonra el yıkama listesinde geri kalan sıralama şu şekilde:

Nüfusa oranla tuvaletten sonra el yıkama listesinde geri kalan sıralama şu şekilde:

Nüfusun en az yüzde 80'inin el hijyenine dikkat ettiği ülkelere gelelim şimdi de👇

Nüfusun en az yüzde 80'inin el hijyenine dikkat ettiği ülkelere gelelim şimdi de👇

Geldik listenin zirvesine, yani el hijyeni konusunda en temiz iki ülkeye. Yayınlanan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 94'ü tuvalete gittikten sonra ellerini yıkıyor. Bu oran, ülkemizi el hijyeni konusunda ikinci sıraya taşıyor.

Geldik listenin zirvesine, yani el hijyeni konusunda en temiz iki ülkeye. Yayınlanan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 94'ü tuvalete gittikten sonra ellerini yıkıyor. Bu oran, ülkemizi el hijyeni konusunda ikinci sıraya taşıyor.

Listenin zirvesinde ise Boşnaklar var. Türkiye'nin de önüne geçerek ilk sırayı alan Bosna-Hersek'te nüfusun yüzde 96'sı tuvalete gittikten sonra ellerini güzelce yıkıyor.

Listenin zirvesinde ise Boşnaklar var. Türkiye'nin de önüne geçerek ilk sırayı alan Bosna-Hersek'te nüfusun yüzde 96'sı tuvalete gittikten sonra ellerini güzelce yıkıyor.

NOT: Statista'da verilerin yayınlanma tarihi 27 Şubat 2020. Yani veriler biraz eski tarihe dayalı ancak yine de çok şey ifade ettiğini söylemek mümkün.

Türkiye'de nüfusun %6'sının tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamadığını gören sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi👇

Türkiye'de nüfusun %6'sının tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamadığını gören sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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