Tuttuğu Balık Sayesinde Milyoner Oldu: Aldığı Ödülle Spor Tarihine Geçti
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ABD'de ilk kez düzenlenen bir levrek balıkçılığı turnuvası, spor tarihine geçen bir çekle sona erdi. Kentuckyli balıkçı Matt Robertson, final gününde yakaladığı 5 balıkla 1,25 milyon dolar (yaklaşık 62,4 milyon TL) kazandı.
Organizatörlere göre bu, bir levrek balıkçılığı turnuvasının galibine verilen en büyük para ödülü.
Rakip Liglerin Yıldızları Aynı Gölde
Finalde Önceki Günler Sayılmadı
İkinciye Bile 500 Bin Dolar
"Henüz Kafama Dank Etmedi"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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