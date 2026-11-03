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Tuttuğu Balık Sayesinde Milyoner Oldu: Aldığı Ödülle Spor Tarihine Geçti

Tuttuğu Balık Sayesinde Milyoner Oldu: Aldığı Ödülle Spor Tarihine Geçti

Amerika Birleşik Devletleri
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 10:36
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ABD'de ilk kez düzenlenen bir levrek balıkçılığı turnuvası, spor tarihine geçen bir çekle sona erdi. Kentuckyli balıkçı Matt Robertson, final gününde yakaladığı 5 balıkla 1,25 milyon dolar (yaklaşık 62,4 milyon TL) kazandı.

Organizatörlere göre bu, bir levrek balıkçılığı turnuvasının galibine verilen en büyük para ödülü.

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Rakip Liglerin Yıldızları Aynı Gölde

Rakip Liglerin Yıldızları Aynı Gölde

The Champions turnuvası Tennessee'de, Nashville yakınlarındaki Old Hickory Gölü'nde üç gün sürdü. World Bass Enterprises'ın düzenlediği turnuvada ABD, Kanada ve Japonya'dan 60 profesyonel balıkçı ile iki amatör yarıştı.

ABD'de profesyonel levrek balıkçıları yaklaşık sekiz yıldır iki ayrı ligde yarışıyor ve iki tarafın yıldızları nadiren karşı karşıya geliyordu. Bu turnuva onları ilk kez aynı gölde buluşturdu.

Finalde Önceki Günler Sayılmadı

Finalde Önceki Günler Sayılmadı

Turnuvanın en dikkat çeken kuralı son günde uygulandı. Finale kalan 15 balıkçının önceki günlerde topladığı ağırlıklar sıfırlandı ve şampiyonu yalnızca final gününün avı belirledi.

Robertson son gün toplam yaklaşık 9,1 kilogram gelen 5 levrek yakaladı. İkinci sıradaki Pake South'un 4 balığı ise yaklaşık 6,1 kilogramda kaldı.

İkinciye Bile 500 Bin Dolar

İkinciye Bile 500 Bin Dolar

Turnuvanın toplam ödül havuzu 3,25 milyon dolar (yaklaşık 162 milyon TL) olarak açıklandı. İkinci olan Pake South 500 bin dolar, üçüncü Wesley Strader 300 bin dolar kazandı. Dördüncü Trey McKinney 200 bin, beşinci Michael Neal 100 bin dolar aldı.

Balıkları su altında anında ekranda gösteren ileri dönük sonar teknolojisinin kullanımı da sınırlandı. Finalistler bu cihazları yalnızca belirlenen sürelerde kullanabildi.

"Henüz Kafama Dank Etmedi"

"Henüz Kafama Dank Etmedi"

Robertson zaferin ardından yaşadığı şaşkınlığı gizlemedi. 1,25 milyon doların hayatını kökten değiştireceğini söyleyen balıkçı, turnuvayı levrek balıkçılığının Super Bowl'u olarak tanımladı.

Turnuvaya ünlü isimler de eşlik etti. Açılış töreninde eski NFL yıldızı Randy Moss yer alırken, cuma akşamı country şarkıcısı Riley Green Nashville'de konser verdi.

Beş balık, bir gün ve hayatı değiştiren bir çek.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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