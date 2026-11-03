Tuttuğu Balık Sayesinde Milyoner Oldu: Aldığı Ödülle Spor Tarihine Geçti

ABD'de ilk kez düzenlenen bir levrek balıkçılığı turnuvası, spor tarihine geçen bir çekle sona erdi. Kentuckyli balıkçı Matt Robertson, final gününde yakaladığı 5 balıkla 1,25 milyon dolar (yaklaşık 62,4 milyon TL) kazandı.

Organizatörlere göre bu, bir levrek balıkçılığı turnuvasının galibine verilen en büyük para ödülü.

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