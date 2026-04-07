Türkiye'yi Zehirleyeceklerdi! Zehir Tacirlerine Büyük Operasyon: 529 Kişi Gözaltına Alındı

Türk gençliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına ve sokak satıcılarına yönelik amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı olarak başlatılan dev operasyon, zehir ağlarına ağır bir darbe vurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başından sonuna kadar bizzat takip ettiği bu büyük operasyonla, uyuşturucu tacirlerinin inlerine girildi. Uyuşturucu şebekelerinin bellerinin kırıldığı operasyonda, 'sokaklar temizlenene kadar mücadeleye devam' mesajı en net şekilde verildi.

Emniyet güçlerinin kusursuz yürüttüğü operasyonun büyüklüğü de dudak uçuklattı. Karadan ve havadan eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu şebekeleri kıskıvrak yakalandı.

795 operasyonel ekip ve 1987 polisin katıldığı operasyonlar, 14 hava aracı ile saniye saniye izlendi. Emniyetin hassas burunu 37 narkotik dedektör köpeği de zehir zulası bırakmadı.