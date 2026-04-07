article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'yi Zehirleyeceklerdi! Zehir Tacirlerine Büyük Operasyon: 529 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2026 - 13:10

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bizzat takip ettiği, 59 ili kapsayan dev operasyonda Türk polisi, zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdi. 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 1 milyonu aşkın hapın ele geçirildiği operasyonlarda 529 şüpheli gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte operasyondan görüntüler...

Yetkililer; zehir şebekelerinin kökü kazınana kadar amansız mücadelenin süreceğini vurguladı.

Türk gençliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına ve sokak satıcılarına yönelik amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı olarak başlatılan dev operasyon, zehir ağlarına ağır bir darbe vurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başından sonuna kadar bizzat takip ettiği bu büyük operasyonla, uyuşturucu tacirlerinin inlerine girildi. Uyuşturucu şebekelerinin bellerinin kırıldığı operasyonda, 'sokaklar temizlenene kadar mücadeleye devam' mesajı en net şekilde verildi.

Emniyet güçlerinin kusursuz yürüttüğü operasyonun büyüklüğü de dudak uçuklattı. Karadan ve havadan eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu şebekeleri kıskıvrak yakalandı.

795 operasyonel ekip ve 1987 polisin katıldığı operasyonlar, 14 hava aracı ile saniye saniye izlendi. Emniyetin hassas burunu 37 narkotik dedektör köpeği de zehir zulası bırakmadı.

5.8 Milyon Hapın Sokaklara İnmesi Engellendi: Büyük Bir Felaketin Eşiğinden Dönüldü!

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sayesinde büyük bir tehlikenin de önüne geçildi. Yapılan titiz aramalarda toplam 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da Sentetik Ecza Deposuna Baskın: Tam 2 ton 259 kilogram sentetik ecza hammaddesi yakalanarak, buradan üretilecek yaklaşık 5,8 milyon adet uyuşturucu hapın piyasaya sürülmesi engellendi.

Başkentte Esrar, Megakentte Eroin Yakalandı: Ankara'da 37 kilonun üzerinde esrar, İstanbul'da ise yaklaşık 6 kilogram eroin ele geçirilerek zehir zincirleri paramparça edildi.

Operasyonlarda toplam 529 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir tacirlerinden 129'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 49 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

"Sokaklar Temizlenene Kadar Asla Durmak Yok!"

Yetkililerden yapılan son dakika açıklamalarında, gençleri hedef alan bu karanlık yapıların kökü tamamen kazınana kadar mücadelenin tavizsiz süreceği vurgulandı. Ülke sokakları, zehir tacirlerinden zerresine kadar temizlenene dek operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın