Türkiye'yi Örnek Gösterdiler: Almanya'da Yalan Haberle Mücadele Çalışmaları

Almanya'nın en büyük vakıflarından biri olan Bertelsman tarafından yapılan araştırmada, halkın yüzde 81'inin dezenformasyonun seçimleri etkilemesinden, toplumu bölmesinden, göç, sağlık, savaş ve iklim krizi gibi tartışmalı konularda yönlendirmesinden korktuğu ortaya çıktı.

Ankete katılan çoğu isim, yalan haberleri sosyal uyum için bir tehdit olarak değerlendirdi.