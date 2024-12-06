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Türkiye'yi Örnek Gösterdiler: Almanya'da Yalan Haberle Mücadele Çalışmaları

Türkiye'yi Örnek Gösterdiler: Almanya'da Yalan Haberle Mücadele Çalışmaları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 16:20 Son Güncelleme: 06.12.2024 - 16:21

Sosyal medyanın her geçen gün daha çok kullanılmasıyla birlikte yalan haberler de çoğalıyor. Tüm dünya yalan haberlere karşı bir önlem almak isterken Almanya da bunun için harekete geçti. Alman vatandaşların yüzde 81'inin yalan haberleri demokrasi için bir tehdit olarak gördüğü aktarıldı.

Türkiye'de İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' ise Almanya tarafından örnek gösteriliyor.

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Sosyal medyanın 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor olması dünyadaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Sosyal medyanın 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor olması dünyadaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Önemli süreçlerden geçen dünyada, her geçen gün farklı bir yalan haber gündeme geliyor. Yalan haberlerin kaynağının ise sosyal medya olduğu düşünülüyor.

Almanya'da sosyal medyayla ilgili yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Almanya'da sosyal medyayla ilgili yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Almanya'nın en büyük vakıflarından biri olan Bertelsman tarafından yapılan araştırmada, halkın yüzde 81'inin dezenformasyonun seçimleri etkilemesinden, toplumu bölmesinden, göç, sağlık, savaş ve iklim krizi gibi tartışmalı konularda yönlendirmesinden korktuğu ortaya çıktı.

Ankete katılan çoğu isim, yalan haberleri sosyal uyum için bir tehdit olarak değerlendirdi.

Ankete katılanlar hükümete de güven duymuyor.

Ankete katılanlar hükümete de güven duymuyor.

Ankete katılanların üçte ikisi yanlış bilgilerin yayılmasının sorumlusunu, sosyal medyada aktif olan isimler ve blog yazarları olarak görüyor. 

Öte yandan ülke hükümetini yalan haberle suçlayanların oranı da yüzde 51.  Dezenformasyonun kaynağını direkt olarak Alman Hükümeti olarak görenlerin oranı da yüzde 50.

Türkiye'yi örnek gösteriyorlar.

Türkiye'yi örnek gösteriyorlar.

Katılımcıların çoğu, yalan haberlerin siyasete ve demokrasiye güveni zayıflatmak amacıyla yayıldığına inanıyor. Bu noktada Türkiye'yi örnek gösteren isimler de bulunuyor.

Alman vatandaşlar, Türkiye'de İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' gibi merkez kurulabileceğini belirtirek Türkiye'yi örnek gösteriyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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