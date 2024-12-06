Türkiye'yi Örnek Gösterdiler: Almanya'da Yalan Haberle Mücadele Çalışmaları
Türkiye'yi Örnek Gösterdiler: Almanya'da Yalan Haberle Mücadele Çalışmaları
Sosyal medyanın her geçen gün daha çok kullanılmasıyla birlikte yalan haberler de çoğalıyor. Tüm dünya yalan haberlere karşı bir önlem almak isterken Almanya da bunun için harekete geçti. Alman vatandaşların yüzde 81'inin yalan haberleri demokrasi için bir tehdit olarak gördüğü aktarıldı.
Türkiye'de İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' ise Almanya tarafından örnek gösteriliyor.
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Sosyal medyanın 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor olması dünyadaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
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Almanya'da sosyal medyayla ilgili yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.
Ankete katılanlar hükümete de güven duymuyor.
Türkiye'yi örnek gösteriyorlar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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