Türkiye Ümit Milli Takım Maçında Teknik Direktör Egemen Korkmaz Hastaneye Kaldırıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.03.2026 - 19:27

Türkiye U21 Millî Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. 36. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonrasında hakeme itiraz eden teknik direktör Egemen Korkmaz dengesini kaybetti ve yere düştü. Egemen Korkmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, karşılaşma yarıda kaldı.

Egemen Korkmaz’ın yerde kaldığı anlar

Kırmızı karta itiraz etmişti.

Demir Ege Tıknaz, karşılaşmanın 36. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ağır karara sinirlenen Egemen Korkmaz’ın ayağı kaydı ve yere düştü. İlk tedavisi saha kenarında yapılan Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
right-dark
