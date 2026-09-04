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Türkiye Sırbistan Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Filenin Sultanları Yarı Final Maç Tarihi

Türkiye Sırbistan Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Filenin Sultanları Yarı Final Maç Tarihi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 11:40
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları'nın son dörtteki rakibi, Sırbistan oldu. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı final maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Peki Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Yarı Final maçı ne zaman?

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Türkiye Sırbistan Yarı Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Sırbistan Yarı Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye-Sırbistan yarı final mücadelesi 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları yarı final maçı, saat 19.00'da başlayacak. 

Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın İstanbul etabında seyircisinin desteğiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Sırbistan'ın güçlü kadrosuna karşı güçlü bir atak yapması beklenen Filenin Sultanları'nın maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. 

İki takım arasındaki mücadeleyi kazanan ekip, 6 Eylül’de oynanacak finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak. 

Kaybeden takım, müsabakalardan bronz madalya ile ayrılacak.

Filenin Sultanları Yarı Final Maçı Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları Yarı Final Maçı Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları yarı final maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, şifresiz olarak televizyon ekranlarından naklen izlenebilecek. Dilerseniz TRT 1 Canlı İzle ile de maçı takip edebilirsiniz.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finali Ne Zaman?

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finali Ne Zaman?

Filenin Sultanları, 5 Eylül'deki karşılaşmayı kazanmaları halinde finale yükselecek. Final, 6 Eylül’de oynanacak. Bu tarihteki maçı takanan kazım, şampiyon olacak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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