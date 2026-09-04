Türkiye Sırbistan Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Filenin Sultanları Yarı Final Maç Tarihi

Türkiye-Sırbistan yarı final mücadelesi 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları yarı final maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın İstanbul etabında seyircisinin desteğiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Sırbistan'ın güçlü kadrosuna karşı güçlü bir atak yapması beklenen Filenin Sultanları'nın maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.

İki takım arasındaki mücadeleyi kazanan ekip, 6 Eylül’de oynanacak finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Kaybeden takım, müsabakalardan bronz madalya ile ayrılacak.