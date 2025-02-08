Türkiye’nin Yürekleri Dağlayan En Romantik Şarkıcısını Seçiyoruz!
Türkiye’nin Yürekleri Dağlayan En Romantik Şarkıcısını Seçiyoruz!
Hepimizin yüreğini dağlayan bir şarkıcı vardır... Peki sizinki hangisi? Dinlediğimizde kalbimizden bir parça koparan o şarkıcıyı seçiyoruz, hazırsanız hadi ankete!
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1. Senin ve Türkiye'nin yüreğini dağlayan o isim kim?
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