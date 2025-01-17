Türkiye'nin Sadece %1'inin Başarılı Olacağı Genel Kültür Testi!
Türkiye'nin Sadece %1'inin Başarılı Olacağı Genel Kültür Testi!
Türkiye'nin en zorlu genel kültür testine hoş geldiniz! Sadece ülkenin en bilgili, en meraklı ve en hızlı düşünen %1'lik dilimi bu testi başarıyla tamamlayabilir. Bu test, genel kültürünüzü sınırlarına kadar zorlayacak, hafızanızı tazeleyecek ve belki de hiç bilmediğiniz bilgileri öğrenmenize yardımcı olacak.
Türkiye'nin Sadece %1'inin Başarılı Olacağı Genel Kültür Testi!
Haydiiii!
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1. Güneş'e baktığımızda onun yaklaşık ne kadar süre önceki halini görmekteyiz?
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2. "Atom Reaktröleri" çalışmasıyla atom bombasının mucitlerinden sayılan ve 1938'de Nobel Fizik Ödülü'nü alan bilim insanı kimdir?
3. Dünyanın ilk romanı olduğuna inanılan eser hangisidir?
4. Kara veba hangi kıtadan başlayarak dünyaya yayılmıştır?
5. Osmanlı Devleti, hangi savaştan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır?
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6. Kuzey ve Baltık Denizi'nden güneye, Adriyatik Denizi ve Akdeniz'e uzanan ticaret yolu nasıl adlandırılır?
7. Alman edebiyatı denilince akla hangi yazar gelmez?
8. Misak'ı Milli kaç maddelik bir bildiridir?
9. "Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı" ne zaman yürürlüğe konumuştur?
10. Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden Erzurumlu kadın kahraman kimdir?
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11. Ekvator'u dikine kestiği varsayılan çizgilere ne ad verilir?
12. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı ilk kez hangi yıl verilmiştir?
13. Hangi ülke 2. Dünya Savaşı'na katılan Mihver devletlerinden biridir?
14. Evrenin en hızlı hareket eden gezegeni hangisidir?
15. Son olarak Rönesans döneminin ünlü sanatçısı Michelangelo'nun en bilinen eseri hangisidir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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