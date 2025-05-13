Türkiye'nin En Zengin İsimlerinden Biri Olan Leyla Alaton'dan Şaşırtan "Görgüsüzlük" Açıklamaları!
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Leyla Alaton, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. Bloomberg HT'de Gözde Atasoy'a verdiği röportajda, pahalı çanta taşımanın utanç verici olduğunu belirten Leyla Alaton 'Pahalı çanta taktığında fiyat etiketi ile yürüyormuş gibi oluyorsun. Ben bunu çok ayıplıyorum' ifadelerinin ardından şaşırtıcı lüks eleştirilerinde bulundu.
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Leyla Alaton, Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Alarko Holding’in kurucularından İshak Alaton’un kızı olarak tanınıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Business uçmak hakkındaki açıklamalarıyla adından bahsettiren Leyla Alaton aynı programda çok konuşulacak ifadeler kullandı.
"Giyim alanında nelere para harcarsınız, mesela bir çanta için çok para harcar mısınız?" sorusunu yanıtlayan Alaton'un açıklamalarına birlikte bakalım:
Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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