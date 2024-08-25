Türkiye'de Ev Kiralarında 'Hollanda Modeli' Uygulanabilir mi?

Birçok ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlığa neden olan yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi ve kiralarda TÜFE (tüketici fiyat endeksi) dönemine geçildi. Peki günün birinde kira bedelini devletin belirlediği 'Hollanda modeli' Türkiye'de uygulanabilir mi? Gelin 'Hollanda modeli'ni masaya yatıralım...

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