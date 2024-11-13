Türkiye'de Bir Sabah 2018 Yılına Uyansaydın Radyoda Mutlaka Çalacak 13 Şarkı
Türkiye'de Bir Sabah 2018 Yılına Uyansaydın Radyoda Mutlaka Çalacak 13 Şarkı
Zaman geçiyor ve hayat daha da zorlaşıyorken geçmişteki anlarımızı sık sık yad ederken buluyoruz kendimizi... Özellikle çalma listelerimizde birinci sıradan düşmeyen çoğu şarkı 2018 yılına ait. İşte o yılın en çok dinlenen favori parçaları! 👇
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1. Ben Bazen
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2. Yalan
3. Dipsiz Kuyum
4. Beni Sev
5. Boza Boza
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6. Yine Sev Yine
7. Farkımız Var
8. Saz mı Caz mı?
9. Geçmiş Olsun
10. Hey
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