Türkiye'de Bir Sabah 2018 Yılına Uyansaydın Radyoda Mutlaka Çalacak 13 Şarkı

Zaman geçiyor ve hayat daha da zorlaşıyorken geçmişteki anlarımızı sık sık yad ederken buluyoruz kendimizi... Özellikle çalma listelerimizde birinci sıradan düşmeyen çoğu şarkı 2018 yılına ait. İşte o yılın en çok dinlenen favori parçaları! 👇