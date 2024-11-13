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Türkiye'de Bir Sabah 2018 Yılına Uyansaydın Radyoda Mutlaka Çalacak 13 Şarkı

etiket Türkiye'de Bir Sabah 2018 Yılına Uyansaydın Radyoda Mutlaka Çalacak 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 12:46

Zaman geçiyor ve hayat daha da zorlaşıyorken geçmişteki anlarımızı sık sık yad ederken buluyoruz kendimizi... Özellikle çalma listelerimizde birinci sıradan düşmeyen çoğu şarkı 2018 yılına ait. İşte o yılın en çok dinlenen favori parçaları! 👇

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1. Ben Bazen

2. Yalan

3. Dipsiz Kuyum

4. Beni Sev

5. Boza Boza

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6. Yine Sev Yine

7. Farkımız Var

8. Saz mı Caz mı?

9. Geçmiş Olsun

10. Hey

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11. An

12. Sıfır Tolerans

13. İki Aşık

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