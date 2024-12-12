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Türk Rap Dünyasına Damga Vurmuş Sansar Salvo'nun Birbirinden İyi 12 Şarkısı

etiket Türk Rap Dünyasına Damga Vurmuş Sansar Salvo'nun Birbirinden İyi 12 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 23:42

Kendine has tarzı ve özgün sözleriyle Türk rap dünyasına damga vuran isimlerden biri olan Sansar Salvo, müzik dünyasında rap sevenlerin gönlüne taht kurdu. Rap dünyasına derin izler bırakan Sansar'ın şarkılarına birlikte göz atalım.

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1. Bombalar Hedef Bulur

2. Senin İçin

3. Ağır Roman

4. Gözlerimin İçinde

5. Sorgu

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6. Sigara Yanınca

7. Duygusal Olmaya Gerek Yok

8. 180 km

9. Ne

10. Ne Kadar Umurumda

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11. Dum Taka Dum

12. Psikopat Yazar

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