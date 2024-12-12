Türk Rap Dünyasına Damga Vurmuş Sansar Salvo'nun Birbirinden İyi 12 Şarkısı
Türk Rap Dünyasına Damga Vurmuş Sansar Salvo'nun Birbirinden İyi 12 Şarkısı
Kendine has tarzı ve özgün sözleriyle Türk rap dünyasına damga vuran isimlerden biri olan Sansar Salvo, müzik dünyasında rap sevenlerin gönlüne taht kurdu. Rap dünyasına derin izler bırakan Sansar'ın şarkılarına birlikte göz atalım.
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1. Bombalar Hedef Bulur
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2. Senin İçin
3. Ağır Roman
4. Gözlerimin İçinde
5. Sorgu
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6. Sigara Yanınca
7. Duygusal Olmaya Gerek Yok
8. 180 km
9. Ne
10. Ne Kadar Umurumda
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11. Dum Taka Dum
12. Psikopat Yazar
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