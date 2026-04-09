article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Türk Müziğinin Eğilmeyen Güçlü Kadın Sesi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Selda Bağcan

Ecem Bekar
09.04.2026 - 16:01

'Adaletin Bu mu Dünya?' diye sordu, yer yerinden oynadı; 'Yaz Gazeteci Yaz' dedi, tüm dünya notalarına eşlik etti! 

Bazı sesler vardır, sadece şarkı söylemez; bir dönemi, bir duruşu ve koca bir coğrafyanın ruhunu temsil eder. İşte o seslerden biri, hatta en 'çelik' olanı: Selda Bağcan! 🌟

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muğla’nın tozlu yollarından Van’ın soğuğuna uzanan bir çocukluk.

Selda Bağcan, 14 Aralık 1948’de Muğla’da dünyaya gözlerini açtı. Veteriner hekim bir baba ve öğretmen bir annenin kızıydı. Henüz küçük bir çocukken babasının tayini nedeniyle Van’a taşındılar. Müziğe olan tutkusu da o yıllarda, Van’ın o büyüleyici atmosferinde mandolin çalarak filizlendi.

Fizik mühendisliği diplomalı bir sanatçı!

Çoğu hayranı onu sadece elinde gitarıyla bilse de Selda Bağcan aslında bir bilim insanı adayıydı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mühendislik eğitimi ona analitik bir bakış açısı kazandırırken, müziği hobi olarak değil, hayatının merkezine koymaya karar verdiğinde Türkiye çok farklı bir ses kazanmış oldu.

"Adaletin Bu mu Dünya" ile gelen rekor satış.

1971 yılında profesyonel müziğe 'merhaba' dediği ilk 45’liği, Türk müzik tarihinin en büyük hitlerinden biri oldu. 'Adaletin Bu mu Dünya' şarkısı, o dönem bir milyondan fazla satarak Selda'yı henüz 20'li yaşlarının başında bir süperstara dönüştürdü.

Bir direniş sembolü...

Şarkılarındaki muhalif duruşu nedeniyle 12 Eylül döneminde defalarca hedef alındı. Toplamda 3 kez hapse girdi ve bu süreçte şarkıları nedeniyle yargılandı.

Dönemin siyasi baskıları nedeniyle pasaportuna uzun yıllar el konuldu. Yurt dışındaki festivallerden binlerce davet almasına rağmen gidemedi. Ancak sesi sınırları çoktan aşmıştı.

Hollywood’un "Frodo"su bile ona hayran.

Yüzüklerin Efendisi’nin yıldızı Elijah Wood, büyük bir Selda Bağcan hayranı olduğunu açıklayınca yer yerinden oynadı. Wood, her fırsatta Selda’nın sesinin 'hipnotize edici' olduğunu söylüyor ve onun plaklarını koleksiyonuna katıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dr. Dre tarafından keşfedildi.

Dünyaca ünlü rap efsanesi Dr. Dre, Selda Bağcan’ın 'İnce İnce Bir Kar Yağar' şarkısındaki o efsanevi gitar rifini keşfetti ve 'Issues' şarkısında sample olarak kullandı. Bu olay, Selda Bağcan’ın müziğinin ne kadar evrensel ve zamansız olduğunun en büyük kanıtlarından biri oldu. Anadolu’nun bağrı, Los Angeles stüdyolarına taşındı.

Rolling Stone’un efsaneler listesinde.

Dünyanın en prestijli müzik dergilerinden Rolling Stone, onu dünya müziğinin 'Yaşayan Efsaneleri' arasında gösterdi. Dergiye göre Selda’nın sesi, yerel bir kültürün nasıl evrensel bir sanata dönüşebileceğinin en saf örneği.

"Hiç evlenmedim çünkü beni hak edecek birini bulamadım"

Onun özel hayatı her zaman merak konusu oldu ancak o bu konuda her zaman net ve dik durdu. Neden hiç evlenmediği sorulduğunda, o efsanevi cevabını verdi: 'Dünyada beni hak edecek kadar şanslı biri çıkmadı.' Bu cümle, onun bağımsızlığına ve kendine olan güvenine dair en net imzasıydı.

"Uğurlar Olsun" ile yürekleri dağlaması!

Dostu Uğur Mumcu’nun ardından seslendirdiği bu eser, Selda Bağcan’ın diskografisindeki en dokunaklı ve duygusal yoğunluğu yüksek parçalardan biri olarak tarihe geçti.

Hiç bitmeyen bir sahne enerjisi.

Bugün 70’li yaşlarının ortasında olmasına rağmen sahnede devleşen performansı hiç değişmedi. Genç müzisyenlerle çalışmayı seven, yeniliklere açık ve o efsanevi sesini ilk günkü gibi koruyan Selda, müziğin 'sonsuz' gücünü temsil ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın