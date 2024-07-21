Türk Müziğinin Altın Çağı: 70'lerin ve 80'lerin En Sevilen 15 Şarkısı
Türk Müziğinin Altın Çağı: 70'lerin ve 80'lerin En Sevilen 15 Şarkısı
Türk müziğinin altın çağına, 70'ler ve 80'lere hoş geldiniz! O yılların şarkıları, hala dilimizde ve kalbimizde yerini koruyor. Bugün sizi nostaljik bir yolculuğa çıkarmaya hazırız. Peki, kimler var kimler? Ajda Pekkan’dan Barış Manço’ya, Sezen Aksu’dan Orhan Gencebay’a kadar, herkes burada! Evet, anılarınızı tazelemeye ve o güzel günlere dönmeye hazır olun. İşte, 70'lerin ve 80'lerin en sevilen 15 şarkısı! Aman dikkat, bu liste sizi koltuğunuzdan kaldırıp dans ettirebilir!
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15. Rüçhan Çamay - Para Parra Parra
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14. Gönül Turgut - Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
13. Nazan Şoray - Hal Hal
12. Atilla Atasoy Ft. Ayşe Mine - Birgün Beni Ararsan
11. Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni
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10. Erkin Koray - Seni Her Gördüğümde
9. Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin
8. Tülay Özer - Büklüm Büklüm
7. Nesrin Sipahi - Ağlama Değmez Hayat
6. Füsun Önal - Senden Başka
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