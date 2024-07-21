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Türk Müziğinin Altın Çağı: 70'lerin ve 80'lerin En Sevilen 15 Şarkısı

etiket Türk Müziğinin Altın Çağı: 70'lerin ve 80'lerin En Sevilen 15 Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 16:01

Türk müziğinin altın çağına, 70'ler ve 80'lere hoş geldiniz! O yılların şarkıları, hala dilimizde ve kalbimizde yerini koruyor. Bugün sizi nostaljik bir yolculuğa çıkarmaya hazırız. Peki, kimler var kimler? Ajda Pekkan’dan Barış Manço’ya, Sezen Aksu’dan Orhan Gencebay’a kadar, herkes burada! Evet, anılarınızı tazelemeye ve o güzel günlere dönmeye hazır olun. İşte, 70'lerin ve 80'lerin en sevilen 15 şarkısı! Aman dikkat, bu liste sizi koltuğunuzdan kaldırıp dans ettirebilir!

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15. Rüçhan Çamay - Para Parra Parra

14. Gönül Turgut - Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak

13. Nazan Şoray - Hal Hal

12. Atilla Atasoy Ft. Ayşe Mine - Birgün Beni Ararsan

11. Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

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10. Erkin Koray - Seni Her Gördüğümde

9. Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin

8. Tülay Özer - Büklüm Büklüm

7. Nesrin Sipahi - Ağlama Değmez Hayat

6. Füsun Önal - Senden Başka

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5. Rana Alagöz - Aşkın Gözü Körmü

4. Merak Zuhal - Param Yok Pulum Yok

3. Orhan Gencebay- Ya Evde Yoksan

2. Sezen Aksu - Kaç Yıl Geçti Aradan

1. Ajda Pekkan - Sana Neler Edeceğim

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