Türk Kahvesinin Yanında Neden Su Verilir? Osmanlı'dan Gelen Geleneğin Bilinmeyen Detayı
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Türk kahvesinin yanında gelen bir bardak su, sanıldığı gibi sıradan bir ikram değil; yüzyıllardır süren bir geleneğin parçası.
Çoğumuz o suyu alışkanlıkla içiyor ama neden orada olduğunu pek bilmiyor. En yaygın açıklama damağı temizlemekle ilgili. Tarihsel kayıtlar ise suyun içilme sırasının her dönemde aynı olmadığını gösteriyor.
Osmanlı'da Kahve Hiç Yalnız Gelmezdi
Su Önce mi İçilir, Sonra mı?
UNESCO Listesine Giren Bir Gelenek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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