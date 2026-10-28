Türk Kahvesinin Yanında Neden Su Verilir? Osmanlı'dan Gelen Geleneğin Bilinmeyen Detayı

Kahvenin yanındaki su, aslında çok daha büyük bir kültürün küçük bir parçası. UNESCO, Türk kahvesi kültürü ve geleneğini 2013 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aldı. Kurum, kahvenin pişirme tekniklerinin yanı sıra arkadaşlık, misafirperverlik ve sohbetle olan bağına da dikkat çekiyor.

Kız istemeden bayram ziyaretlerine kadar pek çok buluşmanın vazgeçilmezi olan Türk kahvesinin yanına bugün su dışında lokum, akide şekeri ya da küçük tatlılar da konuyor. Tepside ne olacağı ise ev sahibine, bölgeye ve buluşmanın havasına göre değişiyor.

Kırk yıl hatırı olan bir fincanın yanında bir bardak su hiç eksik olmuyor.