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Türk Kahvesinin Yanında Neden Su Verilir? Osmanlı'dan Gelen Geleneğin Bilinmeyen Detayı

Türk Kahvesinin Yanında Neden Su Verilir? Osmanlı'dan Gelen Geleneğin Bilinmeyen Detayı

kahve
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 17:58
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Türk kahvesinin yanında gelen bir bardak su, sanıldığı gibi sıradan bir ikram değil; yüzyıllardır süren bir geleneğin parçası.

Çoğumuz o suyu alışkanlıkla içiyor ama neden orada olduğunu pek bilmiyor. En yaygın açıklama damağı temizlemekle ilgili. Tarihsel kayıtlar ise suyun içilme sırasının her dönemde aynı olmadığını gösteriyor.

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Osmanlı'da Kahve Hiç Yalnız Gelmezdi

Osmanlı'da Kahve Hiç Yalnız Gelmezdi

Kahve, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarında hızla yayıldı ve kısa sürede gündelik hayatın merkezine yerleşti. Kahvehaneler, insanların sohbet ettiği, haberleştiği ve bir araya geldiği mekânlara dönüştü.

Saraylarda ve konaklarda ise kahvenin nasıl sunulduğu, nasıl pişirildiği kadar önemliydi. Özel kaplar ve tepsilerle yapılan ikram, ev sahibinin misafire verdiği değerin göstergesi sayılıyordu. Pera Müzesi'nin Osmanlı kahve sunumuna dair incelemesinde de kahvenin su ve tatlılarla birlikte servis edildiği görülüyor.

Su Önce mi İçilir, Sonra mı?

Su Önce mi İçilir, Sonra mı?

Bugün en çok kabul gören açıklamaya göre su, kahveden önce içiliyor. Böylece ağızdaki diğer tatlar temizleniyor ve kahvenin aroması daha belirgin hissediliyor.

Yine de bunun değişmez bir kural olduğunu söylemek zor. Pera Müzesi'nin aktardığı Osmanlı örneklerinde suyun tatlı ikramının ardından içildiği gelenekler de var. Yani bugünkü alışkanlığı geçmişin tüm dönemlerine genellemek yanıltıcı olabilir; sıralama çoğu zaman kişisel tercihe kalıyor.

UNESCO Listesine Giren Bir Gelenek

UNESCO Listesine Giren Bir Gelenek

Kahvenin yanındaki su, aslında çok daha büyük bir kültürün küçük bir parçası. UNESCO, Türk kahvesi kültürü ve geleneğini 2013 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aldı. Kurum, kahvenin pişirme tekniklerinin yanı sıra arkadaşlık, misafirperverlik ve sohbetle olan bağına da dikkat çekiyor.

Kız istemeden bayram ziyaretlerine kadar pek çok buluşmanın vazgeçilmezi olan Türk kahvesinin yanına bugün su dışında lokum, akide şekeri ya da küçük tatlılar da konuyor. Tepside ne olacağı ise ev sahibine, bölgeye ve buluşmanın havasına göre değişiyor.

Kırk yıl hatırı olan bir fincanın yanında bir bardak su hiç eksik olmuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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