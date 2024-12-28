Türk Kahvesinin Pişmesini Beklerken Bitkisel Hayata Girenlerin Favori 13 Şarkısı
Türk Kahvesinin Pişmesini Beklerken Bitkisel Hayata Girenlerin Favori 13 Şarkısı
Mutfakta Türk kahvesinin pişmesini beklediğimiz o kısacık anda, kahvenin kokusu bizi başka dünyalara götürmeye yetiyor. Bu an bazen çok tehlikeli olabiliyor çünkü bizi derinden yaralayan anlarda yolculuk yaptırıyor. Bizi hayal dünyamıza götürüp, bitkisel hayata geçiren şarkılar listesini de şuraya bırakalım.
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1. Farkındayım
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2. Selvi Boylum Al Yazmalım
3. Mühürledim Seni Kalbime
4. Beni Anla
5. Ben Hayatın Mağlubuyum
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6. Beni Benimle Bırak
7. Olsun
8. Mayın Tarlası
9. Ben Ne Yangınlar Gördüm
10. Gamzedeyim Deva Bulmam
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11. Büyük İnsan
12. Yaşıyorum Ben
13. Sana Çıkıyor Yollar
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