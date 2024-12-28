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Türk Kahvesinin Pişmesini Beklerken Bitkisel Hayata Girenlerin Favori 13 Şarkısı

etiket Türk Kahvesinin Pişmesini Beklerken Bitkisel Hayata Girenlerin Favori 13 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 14:45

Mutfakta Türk kahvesinin pişmesini beklediğimiz o kısacık anda, kahvenin kokusu bizi başka dünyalara götürmeye yetiyor. Bu an bazen çok tehlikeli olabiliyor çünkü bizi derinden yaralayan anlarda yolculuk yaptırıyor.  Bizi hayal dünyamıza götürüp, bitkisel hayata geçiren şarkılar listesini de şuraya bırakalım.

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1. Farkındayım

2. Selvi Boylum Al Yazmalım

3. Mühürledim Seni Kalbime

4. Beni Anla

5. Ben Hayatın Mağlubuyum

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6. Beni Benimle Bırak

7. Olsun

8. Mayın Tarlası

9. Ben Ne Yangınlar Gördüm

10. Gamzedeyim Deva Bulmam

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11. Büyük İnsan

12. Yaşıyorum Ben

13. Sana Çıkıyor Yollar

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