Türk Kahvesinin Pişmesini Beklerken Bitkisel Hayata Girenlerin Favori 13 Şarkısı

Mutfakta Türk kahvesinin pişmesini beklediğimiz o kısacık anda, kahvenin kokusu bizi başka dünyalara götürmeye yetiyor. Bu an bazen çok tehlikeli olabiliyor çünkü bizi derinden yaralayan anlarda yolculuk yaptırıyor. Bizi hayal dünyamıza götürüp, bitkisel hayata geçiren şarkılar listesini de şuraya bırakalım.