Turizimciler İsyan Etti, Mekanlar Tek Tek Kapanıyor: "Vali Bey İçkili Mekan İstemiyor"

'Kültür kenti Amasya’yı hiç kimsenin kendi öznel değerleri ile dar kalıplara sokmaya hakkı yoktur. Hiç kimse Amasya’ya ve Amasyalının yaşam tarzına yönelik dayatmalara kalkmamalıdır.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇