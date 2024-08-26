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Turizimciler İsyan Etti, Mekanlar Tek Tek Kapanıyor: "Vali Bey İçkili Mekan İstemiyor"

Turizimciler İsyan Etti, Mekanlar Tek Tek Kapanıyor: "Vali Bey İçkili Mekan İstemiyor"

Amasya
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 16:05

Amasya’da son yıllarda içkili turizm işletmeleri bir bir kapanırken 70 yıllık Ali Kaya Restoran'a da tahliye yazısı gitti. 

Turizmciler Vali Yılmaz Doruk’un içkili işletmelere karşı tutum aldığını savunurken, şehirdeki bazı STK'ların da içkili mekanlara karşı devreye girdiğini iddia ediyor. 

Kaynak: Antı Gerçek

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Artı Gerçek'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre; Amasya'da turizmciler son yıllarda içki ruhsatı alamamaktan ve içkili işletmelerin bir bir kapanmasından şikayetçi.

Artı Gerçek'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre; Amasya'da turizmciler son yıllarda içki ruhsatı alamamaktan ve içkili işletmelerin bir bir kapanmasından şikayetçi.

Kaynak

İddiaya göre; TÜGVA, İHH, Ensar Vakfı gibi vakıfların da aralarında bulunduğu Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR), şehrin manevi havasına zarar verdiği iddiasıyla içkili mekanların kapatılmasını istedi.

İddiaya göre; TÜGVA, İHH, Ensar Vakfı gibi vakıfların da aralarında bulunduğu Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR), şehrin manevi havasına zarar verdiği iddiasıyla içkili mekanların kapatılmasını istedi.

Turizmciler ise bir bir kapanan içkili mekanlar için Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un tutumunu eleştiriyor.

Turizmciler ise bir bir kapanan içkili mekanlar için Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un tutumunu eleştiriyor.

Amasya'da son olarak 70 yıldır hizmet veren, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Ali Kaya Restoran'ın tahliyesi için yazı gönderildi. Söz konusu tarihi restoranın mülkiyeti İl Özel İdaresi'nde bulunuyordu.

Amasya'da son olarak 70 yıldır hizmet veren, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Ali Kaya Restoran'ın tahliyesi için yazı gönderildi. Söz konusu tarihi restoranın mülkiyeti İl Özel İdaresi'nde bulunuyordu.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un içkili işletmelere karşı tutumunu eleştiren Ali Kaya Restoran İşletme Müdürü Davut Keleş şunları söyledi: 👇

Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un içkili işletmelere karşı tutumunu eleştiren Ali Kaya Restoran İşletme Müdürü Davut Keleş şunları söyledi: 👇

'Vali Beyin içkili işletmelere karşı tutumu belli. İçkili restoran, otel istemiyor. Bence Vali Beyin esas amacı içkiyi kaldırmak ve burayı gastronomi mutfağı yapıp Amasya yöresine ait yemekler yapmak. Kafe tarzında işletmek istiyor.'

'Amasya’ya gelen yabancı turistlerin yüzde 80'i buraya gelir, Amasya manzarası izleyerek yemeğini yer, içkisini içer. Burası turizm şehri ve içkiye karşı olmak, bu tür yerlerin kapısına kilit vurmak bu şehre zarar verir. Sırf içki karşıtlığı ile hareket edip, buraların kapatılması, bir yaşam tarzına da karşı olmaktır.'

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Amasya Turizm Derneği Başkanı Emre Mısırlı da durumu tepki göstererek şunları söyledi: 👇

Amasya Turizm Derneği Başkanı Emre Mısırlı da durumu tepki göstererek şunları söyledi: 👇

'Kültür kenti Amasya’yı hiç kimsenin kendi öznel değerleri ile dar kalıplara sokmaya hakkı yoktur. Hiç kimse Amasya’ya ve Amasyalının yaşam tarzına yönelik dayatmalara kalkmamalıdır.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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