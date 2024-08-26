Turizimciler İsyan Etti, Mekanlar Tek Tek Kapanıyor: "Vali Bey İçkili Mekan İstemiyor"
Turizimciler İsyan Etti, Mekanlar Tek Tek Kapanıyor: "Vali Bey İçkili Mekan İstemiyor"
Amasya’da son yıllarda içkili turizm işletmeleri bir bir kapanırken 70 yıllık Ali Kaya Restoran'a da tahliye yazısı gitti.
Turizmciler Vali Yılmaz Doruk’un içkili işletmelere karşı tutum aldığını savunurken, şehirdeki bazı STK'ların da içkili mekanlara karşı devreye girdiğini iddia ediyor.
Kaynak: Antı Gerçek
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Artı Gerçek'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre; Amasya'da turizmciler son yıllarda içki ruhsatı alamamaktan ve içkili işletmelerin bir bir kapanmasından şikayetçi.
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İddiaya göre; TÜGVA, İHH, Ensar Vakfı gibi vakıfların da aralarında bulunduğu Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR), şehrin manevi havasına zarar verdiği iddiasıyla içkili mekanların kapatılmasını istedi.
Turizmciler ise bir bir kapanan içkili mekanlar için Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un tutumunu eleştiriyor.
Amasya'da son olarak 70 yıldır hizmet veren, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Ali Kaya Restoran'ın tahliyesi için yazı gönderildi. Söz konusu tarihi restoranın mülkiyeti İl Özel İdaresi'nde bulunuyordu.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un içkili işletmelere karşı tutumunu eleştiren Ali Kaya Restoran İşletme Müdürü Davut Keleş şunları söyledi: 👇
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Amasya Turizm Derneği Başkanı Emre Mısırlı da durumu tepki göstererek şunları söyledi: 👇
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