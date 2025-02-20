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Turabi'yle Exatlon Almanya'ya Katılan Survivor Aycan'dan Büyük Başarı: Yarışmada İkinci Oldu!

Turabi'yle Exatlon Almanya'ya Katılan Survivor Aycan'dan Büyük Başarı: Yarışmada İkinci Oldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.02.2025 - 14:30

Futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'a katılmasının ardından ekranlarda tanınırlığını artırmış ve çok sevilmişti. Türkiye Survivor'da istediği başarıyı elde edemese de izleyicinin beğenisini kazanan Aycan, bu yıl Exatlon Almanya'ya katılmıştı. Turabi'nin de katıldığı programda Aycan büyük bir başarı yakaladı!

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Futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'a katılmasının ardından kariyerine bambaşka bir yol çizmişti.

Futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'a katılmasının ardından kariyerine bambaşka bir yol çizmişti.

2020 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılan Aycan, istediği başarıyı sağlayamasa da programın ardından çok sevilmişti. Güzelliğine güzellik katan Aycan, aynı zamanda bir sosyal medya fenomenine dönüşmüştü.

Son olarak 2022'de Survivor'a katılan ve kendi isteğiyle yarışmadan ayrılan Aycan, bu kez Almanya'da karşımıza çıkmıştı.

Son olarak 2022'de Survivor'a katılan ve kendi isteğiyle yarışmadan ayrılan Aycan, bu kez Almanya'da karşımıza çıkmıştı.

Exatlon Almanya'da yarışan tek tanıdığımız da Aycan değildi... Turabi de aynı yarışmada yer aldı ancak sakatlığı sebebiyle yarışmadan ayrıldı.

Aycan sezon boyunca başarılı bir performans sergilemeyi başardı.

Aycan sezon boyunca başarılı bir performans sergilemeyi başardı.

Yarışmada Dennis'le olan yakınlığı aralarındaki aşk dedikodularını artırmıştı. Ancak Aycan, aşk hayatından ziyade koca bir sezon boyunca çizdiği başarılı grafikle göz doldurdu.

Finale kadar emin adımlarla ilerleyen Aycan'dan sevindiren haber geldi!

Finale kadar emin adımlarla ilerleyen Aycan'dan sevindiren haber geldi!

Shubler ile birlikte finale kalan Aycan, yarışmada ikinci oldu. Kendini gösteren ve bu büyük başarıyı yakalayan Aycan'ı ne kadar tebrik etsek az!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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