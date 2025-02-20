Turabi'yle Exatlon Almanya'ya Katılan Survivor Aycan'dan Büyük Başarı: Yarışmada İkinci Oldu!
Turabi'yle Exatlon Almanya'ya Katılan Survivor Aycan'dan Büyük Başarı: Yarışmada İkinci Oldu!
Futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'a katılmasının ardından ekranlarda tanınırlığını artırmış ve çok sevilmişti. Türkiye Survivor'da istediği başarıyı elde edemese de izleyicinin beğenisini kazanan Aycan, bu yıl Exatlon Almanya'ya katılmıştı. Turabi'nin de katıldığı programda Aycan büyük bir başarı yakaladı!
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Futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'a katılmasının ardından kariyerine bambaşka bir yol çizmişti.
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Son olarak 2022'de Survivor'a katılan ve kendi isteğiyle yarışmadan ayrılan Aycan, bu kez Almanya'da karşımıza çıkmıştı.
Aycan sezon boyunca başarılı bir performans sergilemeyi başardı.
Finale kadar emin adımlarla ilerleyen Aycan'dan sevindiren haber geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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