Tüm Sürücüleri İlgilendiriyor: Kış Lastiği Zorunluluğu Kalkıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 19:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 15 Kasım 2025’te başlayan kış lastiği uygulamasının yürürlükte olduğunu bildirdi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin sürdürdüğü denetimlerin ardından uygulamanın 15 Nisan 2026’da sona ereceği açıklandı.

Lastik değişim ücretleri el yakıyor.

Uzmanlar, kış lastiklerinin 7°C üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmasının yol tutuşunu zayıflatabileceğini, daha hızlı aşınmaya yol açtığını ve yakıt tüketimini artırabileceğini belirtiyor.

Öte yandan lastik değişim ücretleri jant ölçüsüne göre yaklaşık 1.000–1.500 lira arasında değişirken, lastik oteli hizmetleri de benzer fiyat aralıklarında sunuluyor.

Kış lastikleri ve bu süreçteki denetim süreci de tamamlanmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımını, hava ve iklim koşullarına göre belirli dönemlerde zorunlu hale getiriyor. Bu yetki gerektiğinde valiliklere devredilebiliyor.

Denetimler; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı’na bağlı sınır kapısı birimleri ve belediye ekipleri tarafından yürütülüyor. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
