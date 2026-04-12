Tüm Sürücüleri İlgilendiriyor: Kış Lastiği Zorunluluğu Kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımını, hava ve iklim koşullarına göre belirli dönemlerde zorunlu hale getiriyor. Bu yetki gerektiğinde valiliklere devredilebiliyor.

Denetimler; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı’na bağlı sınır kapısı birimleri ve belediye ekipleri tarafından yürütülüyor. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanıyor.