Tüm Dünyanın Gözü Bu Madende: Aynı Yerde Hem Bakır Hem Altın Hem de Gümüş Bulundu

Proje kapsamında 'FS_DDH_016' olarak adlandırılan bir sondaj kuyusunda derinlemesine incelemeler yapıldı. Toplamda 464 metre derinliğe kadar inen bu çalışmalarda, yüzeye oldukça yakın noktalarda çok değerli metal katmanlarına rastlandı.

Elde edilen teknik verilere göre toprak altındaki hareketlilik, yüzeyin sadece 108 metre altından itibaren başlıyor. Uzmanlar, özellikle 86 metre boyunca kesintisiz devam eden yoğun mineral kuşağının, bu keşfi dünya genelindeki diğer maden arama çalışmalarından ayırdığını vurguluyor. Yapılan laboratuvar analizlerinde ise toprağın ton başına 0,55 gram altın ve 2,7 gram gümüş içerdiği, ayrıca yüzde 0,7 oranında bakır barındırdığı görüldü. Bu üç değerli metale, endüstride kritik öneme sahip olan molibden elementinin de eşlik etmesi madenin ekonomik cazibesini katlıyor. Sektör uzmanları, bu tür zengin mineral karışımlarının ticari açıdan nadir bulunan ve çok yüksek kazanç potansiyeli taşıyan rezervler olduğuna dikkat çekiyor.