Tüm Dünyanın Gözü Bu Madende: Aynı Yerde Hem Bakır Hem Altın Hem de Gümüş Bulundu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.05.2026 - 10:10
Arjantin'in Vicuña bölgesinde yapılan yeni sondaj çalışmalarında, yüksek kalitede bakır, altın ve gümüş içeren devasa bir maden yatağı bulundu. Küresel madencilik devlerinin radarına giren bu stratejik keşif için bölgeye 18 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılması planlanıyor.

Dünyanın en büyük madencilik şirketleri, Arjantin'den gelen büyük keşif haberinin ardından rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.

Ülkenin Vicuña Bölgesi'nde gerçekleştirilen arama çalışmalarında, ekonomik değeri çok yüksek olan bakır, altın ve gümüş rezervleri tespit edildi. Bu önemli keşif, küresel piyasalarda büyük bir hareketlilik yaratırken, BHP ve Lundin Mining ortaklığıyla kurulan Vicuña Corp. vakit kaybetmeden sahaya girdi. Dev ortaklık, söz konusu bölgede üretim faaliyetlerine başlamak amacıyla yaklaşık 18 milyar dolarlık devasa bir yatırım bütçesi hazırladığını duyurdu.

Milyarlarca dolarlık bu yatırım kararının arkasında, Mogotes Metals firması tarafından yürütülen Filo Sur Projesi'nin başarılı sonuçları yer alıyor.

Proje kapsamında 'FS_DDH_016' olarak adlandırılan bir sondaj kuyusunda derinlemesine incelemeler yapıldı. Toplamda 464 metre derinliğe kadar inen bu çalışmalarda, yüzeye oldukça yakın noktalarda çok değerli metal katmanlarına rastlandı.

Elde edilen teknik verilere göre toprak altındaki hareketlilik, yüzeyin sadece 108 metre altından itibaren başlıyor. Uzmanlar, özellikle 86 metre boyunca kesintisiz devam eden yoğun mineral kuşağının, bu keşfi dünya genelindeki diğer maden arama çalışmalarından ayırdığını vurguluyor. Yapılan laboratuvar analizlerinde ise toprağın ton başına 0,55 gram altın ve 2,7 gram gümüş içerdiği, ayrıca yüzde 0,7 oranında bakır barındırdığı görüldü. Bu üç değerli metale, endüstride kritik öneme sahip olan molibden elementinin de eşlik etmesi madenin ekonomik cazibesini katlıyor. Sektör uzmanları, bu tür zengin mineral karışımlarının ticari açıdan nadir bulunan ve çok yüksek kazanç potansiyeli taşıyan rezervler olduğuna dikkat çekiyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
