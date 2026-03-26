Tüm Dünya Arda Güler’i Mükemmel Pasıyla Konuşurken Ailesi Tribünde Kendinden Geçti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2026 - 22:24

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik virajı dönen A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 devirerek finale adını yazdırdı. Arda Güler'in sihirli pası ve Ferdi Kadıoğlu'nun bitirici vuruşuyla gelen zaferde, tribündeki Güler ailesinin büyük coşkusu geceye damga vuran an oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hayaline bir adım daha yaklaşarak play-off yarı final mücadelesinde Romanya engelini tek golle geçmeyi başardı.

Dolmabahçe’de binlerce taraftarın desteğiyle sahaya çıkan Ay-yıldızlı ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek büyük finalin biletini kaptı. Maçın kaderini belirleyen an ise müsabakanın 53. dakikasında yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan genç yetenek Arda Güler, savunma arkasına harika bir uzun top gönderdi. Bu estetik pası çok iyi takip eden ve kendini boşa çıkartan Ferdi Kadıoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek stadyumu bayram yerine çevirdi.

Saha içindeki bu uyumlu iş birliği Türkiye’yi sevince boğarken, galibiyetin mimarlarından Arda Güler’in ailesi de tribünde duygu dolu anlar yaşadı.

Oğullarının yaptığı kritik asist sonrası yaşanan gol sevincini anlık olarak kaydeden Güler ailesinin o samimi görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İşte Arda'nın asisti sonrasında ailesinin tribündeki sevinç anları:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
