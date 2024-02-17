TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında Eğitimli Kesim Sınıfta Kaldı! Yaş ve Eğitim Durumu Arttı Mutluluk Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de mutluluk oranı yükseldi! Buna göre Türkiye'nin yüzde 52,7'si mutlu. Araştırma verileri arasında yaş kriteri ve eğitim durumu ise dikkat çeken unsurlar arasında. Görünen o ki ülkemizde eğitim mutluluğa pek de düşündüğümüz gibi etki etmiyor. Araştırma verileri eğitimli kesimin daha mutsuz olduğuna işaret ediyor. Peki, Türkiye'de kimler mutlu, kimler mutsuz?

İşte, detaylar...