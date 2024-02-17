TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında Eğitimli Kesim Sınıfta Kaldı! Yaş ve Eğitim Durumu Arttı Mutluluk Azaldı
TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında Eğitimli Kesim Sınıfta Kaldı! Yaş ve Eğitim Durumu Arttı Mutluluk Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de mutluluk oranı yükseldi! Buna göre Türkiye'nin yüzde 52,7'si mutlu. Araştırma verileri arasında yaş kriteri ve eğitim durumu ise dikkat çeken unsurlar arasında. Görünen o ki ülkemizde eğitim mutluluğa pek de düşündüğümüz gibi etki etmiyor. Araştırma verileri eğitimli kesimin daha mutsuz olduğuna işaret ediyor. Peki, Türkiye'de kimler mutlu, kimler mutsuz?
İşte, detaylar...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" 2023 verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıla göre daha mutlu!
TÜİK verilerine göre yaş arttıkça mutluluk azalıyor...
Türkiye'de eğitim düzeyi mutluluğa etki etti!
Yükseköğretim mezunlarının yüzde 51,2'si mutlu!
Araştırmanın sonucunda Türkiye'nin en önemli sorunları da ortaya çıktı: Eğitim ikinci sırada!
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