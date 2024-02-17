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TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında Eğitimli Kesim Sınıfta Kaldı! Yaş ve Eğitim Durumu Arttı Mutluluk Azaldı

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında Eğitimli Kesim Sınıfta Kaldı! Yaş ve Eğitim Durumu Arttı Mutluluk Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.02.2024 - 09:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de mutluluk oranı yükseldi! Buna göre Türkiye'nin yüzde 52,7'si mutlu. Araştırma verileri arasında yaş kriteri ve eğitim durumu ise dikkat çeken unsurlar arasında. Görünen o ki ülkemizde eğitim mutluluğa pek de düşündüğümüz gibi etki etmiyor. Araştırma verileri eğitimli kesimin daha mutsuz olduğuna işaret ediyor. Peki, Türkiye'de kimler mutlu, kimler mutsuz? 

İşte, detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" 2023 verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıla göre daha mutlu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" 2023 verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıla göre daha mutlu!

Türkiye'nin yüzde 52,7'sinin mutlu olduğunu gösteren 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın bazı verileri dikkat çekti. Mutluluk oranının yaş ve eğitim gibi kriterlere bağlı olarak değiştiği görüldü. 

Peki, Türkiye'de gençler mi daha mutlu, yaşlılar mı? 👇

TÜİK verilerine göre yaş arttıkça mutluluk azalıyor...

TÜİK verilerine göre yaş arttıkça mutluluk azalıyor...

Araştırma yaş gruplarına göre ele alındığında, 18-24 yaş grubunun mutluluk oranının, 2022 yılına göre yüzde 6,1 puan artarak yüzde 54'e yükseldiğini görüyoruz. Fakat 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için bu durum aynı değil! 

TÜİK verilerine göre, 55-64 yaş grubunun mutluluk oranı, 2022 yılına göre yüzde 2,8 puan gerileyerek yüzde 49,7'ye düştü!

Türkiye'de eğitim düzeyi mutluluğa etki etti!

Türkiye'de eğitim düzeyi mutluluğa etki etti!

Gelin, 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını bir de eğitim düzeyine göre ele alalım. Bloomberg HT tarafından incelenen TÜİK verilerine göre, eğitimli kesim daha mutsuz.

Yükseköğretim mezunlarının yüzde 51,2'si mutlu!

Yükseköğretim mezunlarının yüzde 51,2'si mutlu!

TÜİK verilerine göre: 

  • Bir okul bitirmeyenlerin: yüzde 53,7 

  • İlkokul mezunlarının: yüzde 53,4

  • İlköğretim ya da ortaokul mezunlarının: yüzde 52,8 

  • Lise ve dengi okullardan mezun olanların yüzde 52,8

  • Yükseköğretim mezunlarının ise yüzde 51,2'sinin mutlu olduğu görülüyor.

Araştırmanın sonucunda Türkiye'nin en önemli sorunları da ortaya çıktı: Eğitim ikinci sırada!

Araştırmanın sonucunda Türkiye'nin en önemli sorunları da ortaya çıktı: Eğitim ikinci sırada!

TÜİK verilerine göre 2023 yılında vatandaşların en büyük sorunu hayat pahalılığı oldu. Yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alan hayat pahalılığını, yüzde 16,5 ile eğitim takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 13,4 ile yoksulluk yer aldı.

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