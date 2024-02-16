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İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulunda Oy Kullanmaya İş Kıyafetiyle Gelen Mühendis Hayatı Sorgulattı!

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulunda Oy Kullanmaya İş Kıyafetiyle Gelen Mühendis Hayatı Sorgulattı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.02.2024 - 14:01 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 14:24

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin olağan genel kuruluna oy vermek üzere gelen gencin çalışma hayatı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Online sipariş firmasında kurye olarak çalışan mühendis genç, sosyal medya kullanıcılarına ekonomiden eğitim sistemine, istihdamdan hayata pek çok konuyu sorgulattı.

İşte, detaylar...

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TÜİK'in verilerine göre 2023 yılının Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8.8 oldu!

TÜİK'in verilerine göre 2023 yılının Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8.8 oldu!

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının Aralık ayındaki işsizlik oranı, bir önceki ayın oranına göre yüzde 0,1 azaldı. Böylece Aralık ayı itibarıyla 3 milyon 98 bin kişinin işsiz olduğu belirlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin olağan genel kuruluna oy vermek üzere katılan genç mühendis dikkatleri üzerine çekti!

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin olağan genel kuruluna oy vermek üzere katılan genç mühendis dikkatleri üzerine çekti!

Mühendis genç, çalıştığı online sipariş firmasının üniformasıyla oy kullanmaya geldi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine pek çok kişi konu hakkında yorumda bulundu.

Yorumlar arasında eğitim sistemini eleştiren de vardı istihdam sistemini de...

Yorumlar arasında eğitim sistemini eleştiren de vardı istihdam sistemini de...

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, üniversite sayısının fazlalığına, eğitim sistemine, kurye maaşlarına, mühendis maaşlarına, ülke ekonomisine ve istihdam sisteminde gelinen son duruma kadar pek çok konuya değindiler.

İşte, o yorumlar... 👇

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Yorumlar arasında Mühendisler odasına yönelik eleştiri de vardı👇

Yorumlar arasında Mühendisler odasına yönelik eleştiri de vardı👇
twitter.com
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twitter.com

Bu durumu ülkenin ekonomik durumuyla ilişkilendiren de 👇

Bu durumu ülkenin ekonomik durumuyla ilişkilendiren de 👇
twitter.com

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Mühendislerden de yorum gecikmedi 👇

Mühendislerden de yorum gecikmedi 👇
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Yorumlarda mühendis gence destekler de geldi... 👇

Yorumlarda mühendis gence destekler de geldi... 👇
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Tabii konuya mizah katanlar da oldu 👇

Tabii konuya mizah katanlar da oldu 👇
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Eleştirenler de... 👇

Eleştirenler de... 👇
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