İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulunda Oy Kullanmaya İş Kıyafetiyle Gelen Mühendis Hayatı Sorgulattı!

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının Aralık ayındaki işsizlik oranı, bir önceki ayın oranına göre yüzde 0,1 azaldı. Böylece Aralık ayı itibarıyla 3 milyon 98 bin kişinin işsiz olduğu belirlendi.