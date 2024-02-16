İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulunda Oy Kullanmaya İş Kıyafetiyle Gelen Mühendis Hayatı Sorgulattı!
İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulunda Oy Kullanmaya İş Kıyafetiyle Gelen Mühendis Hayatı Sorgulattı!
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin olağan genel kuruluna oy vermek üzere gelen gencin çalışma hayatı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Online sipariş firmasında kurye olarak çalışan mühendis genç, sosyal medya kullanıcılarına ekonomiden eğitim sistemine, istihdamdan hayata pek çok konuyu sorgulattı.
İşte, detaylar...
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TÜİK'in verilerine göre 2023 yılının Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8.8 oldu!
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin olağan genel kuruluna oy vermek üzere katılan genç mühendis dikkatleri üzerine çekti!
Yorumlar arasında eğitim sistemini eleştiren de vardı istihdam sistemini de...
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Yorumlar arasında Mühendisler odasına yönelik eleştiri de vardı👇
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Bu durumu ülkenin ekonomik durumuyla ilişkilendiren de 👇
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Mühendislerden de yorum gecikmedi 👇
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Yorumlarda mühendis gence destekler de geldi... 👇
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Tabii konuya mizah katanlar da oldu 👇
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Eleştirenler de... 👇
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