Dünyanın En Seksi Dili Belli Oldu! Meğer Fransızca Değilmiş
Dünyanın En Seksi Dili Belli Oldu! Meğer Fransızca Değilmiş
Ünlü dil platformu, 2017 yılında 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketle dünyanın en seksi dilini 'Fransızca' olarak belirlenmişti. Bu kez altı bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketle dünyanın en seksi değişti! Artık listenin bir numarası Fransızca değil!
İşte, detaylar...
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Dünya'nın en seksi dili belli oldu!
Dünya'nın en seksi ve romantik dili: İtalyanca oldu!
Dünyanın en kibar dili Britanya İngilizcesi olurken, en doğrudan dil olarak Almanca seçildi!
Dil platformunda öğretmenlik yapan Noel Wolf ise Daily Mail'e yaptığı açıklamada İtalyanca'nın neden en seksi dil olduğunu açıkladı.
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