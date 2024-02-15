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Dünyanın En Seksi Dili Belli Oldu! Meğer Fransızca Değilmiş

Dünyanın En Seksi Dili Belli Oldu! Meğer Fransızca Değilmiş

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.02.2024 - 21:27 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 21:34

Ünlü dil platformu, 2017 yılında 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketle dünyanın en seksi dilini 'Fransızca' olarak belirlenmişti. Bu kez altı bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketle dünyanın en seksi değişti! Artık listenin bir numarası Fransızca değil! 

İşte, detaylar...

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Dünya'nın en seksi dili belli oldu!

Dünya'nın en seksi dili belli oldu!

2017 yılında 15 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anket aynı dil platformu tarafından yenilendi. Bu kez 6 bin katılımıcıyla gerçekleştirilen anketin sonucunda Fransızca, yerini yeni sahibine bıraktı!

Dünya'nın en seksi ve romantik dili: İtalyanca oldu!

Dünya'nın en seksi ve romantik dili: İtalyanca oldu!

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ankete Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den 6 bin kişi katıldı. Katılımcılara en seksi, en romantik ve en kibar diller soruldu. 

Çoğunluğun tercihi İtalyanca oldu! İtalyanca, en seksi ve en romantik dil olarak seçildi.

Dünyanın en kibar dili Britanya İngilizcesi olurken, en doğrudan dil olarak Almanca seçildi!

Dünyanın en kibar dili Britanya İngilizcesi olurken, en doğrudan dil olarak Almanca seçildi!

Londra College Üniversitesi dil uzmanı Patti Adank'a göre anadili İngilizce olan kişiler Fransızca ve İtalyanca dillerindeki melodiye kapılıyorlar.

Dil platformunda öğretmenlik yapan Noel Wolf ise Daily Mail'e yaptığı açıklamada İtalyanca'nın neden en seksi dil olduğunu açıkladı.

Dil platformunda öğretmenlik yapan Noel Wolf ise Daily Mail'e yaptığı açıklamada İtalyanca'nın neden en seksi dil olduğunu açıkladı.

Wolf İtalyanca'nın cazibesine katkı sağlayan karakteristik özelliklerinden söz etti ve 'İtalyanca konuşurken yaşanan yükseliş ve düşüşler müziksel bir kalite yaratıyor ve bazı insanlar bunu çekici buluyor.' ifadeleriyle Patti Adank gibi dilin melodik yanına değindi.

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