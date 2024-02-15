Dünyanın En Seksi Dili Belli Oldu! Meğer Fransızca Değilmiş

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ankete Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den 6 bin kişi katıldı. Katılımcılara en seksi, en romantik ve en kibar diller soruldu.

Çoğunluğun tercihi İtalyanca oldu! İtalyanca, en seksi ve en romantik dil olarak seçildi.