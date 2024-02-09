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Araştırma: Viagra Kullanan Erkeklerde Alzheimer Hastalığına Yakalanma Riski Azalıyor!

Araştırma: Viagra Kullanan Erkeklerde Alzheimer Hastalığına Yakalanma Riski Azalıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.02.2024 - 10:33

Bilim insanları, Viagra ve türevi 'ereksiyon bozukluğu tedavisinde' kullanılan ilaçların Alzheimer riskini azalttığını tespit etti. Londra'daki University College'te yapılan araştırma kapsamında 260 bin fazla erkeğe ait reçete kayıları incelendi. Veriler, doğrultusunda Alzheimer tedavisinde çığır açacak keşifler yeni araştırmaları da gündeme getirdi. 

İşte, detaylar...

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Londra'daki University College'te bilim insanları ereksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların Alzheimer riskini azalttığını tespit etti.

Londra'daki University College'te bilim insanları ereksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların Alzheimer riskini azalttığını tespit etti.

Beş yıl süren araştırma verileri, Neurology adlı dergide yayımlandı. University College Londra'nın baş yazarı Dr. Ruth Brauer Brauer ve meslektaşları, araştırma kapsamında 'erektil disfonksiyon tanısı' alan ancak hafıza veya düşünme sorunlarına dair hiçbir kanıt bulunmayan 260 binden fazla erkeğin tıbbi kayıtlarını analiz ettiler. 

Araştırma kapsamında değerlendirilen hastaların yarısından biraz fazlası sildenafil (Viagra), avanafil, vardenafil ve tadalafil dahil olmak üzere PDE5 inhibitör ilaçlarını aldığı tespit edildi. Daha sonra Alzheimer vakalarını kaydetmek için erkekler ortalama beş yıl boyunca takip edildi.

İlacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 oranında demans vakasına rastlandı. Kullanmayanlarda ise bu oranın 9.7 olduğu görüldü!

İlacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 oranında demans vakasına rastlandı. Kullanmayanlarda ise bu oranın 9.7 olduğu görüldü!

Bulgular çarpıcı, Araştırmacılar, Viagra ve benzeri ilaçlar reçete edilen erkeklerin, yıllar sonra en yaygın demans türüne yakalanma olasılığının, ilacı kullanmayanlara göre yüzde 18 daha az olduğunu gözlemledi. Bu noktada bilinmesi gereken detay: Dünya çapında yaklaşık 55 milyon insanın demansla yaşadığı tahmin ediliyor ve bunların çoğu Alzheimer'dan kaynaklanıyor.

Araştırma verilerine göre etki, en çok reçete alan erkeklerde en güçlüydü. Araştırmacılar, çalışmaları süresince 21 ila 50 arası erektil disfonksiyon hap reçetesi alanlarda Alzheimer riskinin %44 daha düşük olduğunu tespit etti.

Anormal proteinleri temizleyen ilaçlar, hastalığın yavaşlatılması konusunda umut vaat ediyor!

Anormal proteinleri temizleyen ilaçlar, hastalığın yavaşlatılması konusunda umut vaat ediyor!

Gelelim, Viagra ve türevi ilaçların Alzheimer ile olan ilişkisine! Bildiğiniz gibi Viagra, aslen anjina ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla geliştirilmiştir. Fakat, Galli madencilerin Merthyr Tydfil'deki bir denemeye katılımı, ilacın beklenmedik yan etkilerini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, ilacın milyarlarca dolarlık bir erektil disfonksiyon ilacına dönüşmesine yol açmıştır.

Viagra'nın etken maddesi olan PDE5 inhibitörleri, damarları ve arterleri gevşeterek kanın daha rahat akışını sağlar. Bu özelliği sayesinde, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, PDE5 inhibitörlerinin beyindeki kan akışını artırarak Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir etki yaratabileceğini göstermiştir. İlerleyen araştırmalar, bu inhibitörlerin cGMP adlı ve beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı olabilecek bir bileşiğin seviyelerini yükselttiğini ortaya koymuştur.

Dr. Ruth Brauer, "Bu bulguları teyit etmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor." dedi!

Dr. Ruth Brauer, "Bu bulguları teyit etmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor." dedi!

Yapılan bazı araştırmalarda ilacın beyin hücrelerini koruyucu etkisi olduğu görülmüştü. Bu araştırmayla birlikte veriler çarpıcı ve umut vaat eden nitelikte olsa da araştırmanın kadınlar üzerinde de benzer etken maddeler ile denenmesi gerektiği öngörülüyor. Bunun yanı sıra benzer ilaçlar üzerinde daha fazla araştırma yapılması ve verilerin kanıtlanması gerektiği düşünülüyor. 

Bilim insanları bir takım çelişkili araştırma verileri de olduğuna işaret ederek kesin sonuç için henüz vakit olduğunu hatırlatıyor. İlacın optimum dozunun belirlenmesi, olası yan etkileri ve yararlarına ilişkin kesinlik kazandıracak için araştırmalar devam ediyor.

Tüm bu verilere bakıldığında: Viagra ve türevi ilaçlar kan akışını hızlandırarak ve-veya direkt olarak nöronlara etki ederek iyileştirici bir etkiye sahip olabilir. Ancak bu iki hipotezin de test edilmesi gerekiyor.

Tüm bu verilere bakıldığında: Viagra ve türevi ilaçlar kan akışını hızlandırarak ve-veya direkt olarak nöronlara etki ederek iyileştirici bir etkiye sahip olabilir. Ancak bu iki hipotezin de test edilmesi gerekiyor.

Britanya Nörobilim Derneği Başkanı Prof. Tara Spires-Jones da araştırmayla ilgili açıklamada bulundu. Jones'e göre, 'Bu çalışma ereksiyon ilaçlarının Alzheimer riskini azalttığını kanıtlamıyor.' Görünen o ki veriler şimdilik ancak yeni araştırmalar için kullanılabilecek. 

Nörobilim profesörü Tara da buna işaret etti: Açıklamasında, 'bu tip ilaçların gelecekte daha fazla araştırılmasının yolunu açacak iyi kanıtlar sunuyor' ifadelerini kullandı.

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