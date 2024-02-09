Araştırma: Viagra Kullanan Erkeklerde Alzheimer Hastalığına Yakalanma Riski Azalıyor!
Araştırma: Viagra Kullanan Erkeklerde Alzheimer Hastalığına Yakalanma Riski Azalıyor!
Bilim insanları, Viagra ve türevi 'ereksiyon bozukluğu tedavisinde' kullanılan ilaçların Alzheimer riskini azalttığını tespit etti. Londra'daki University College'te yapılan araştırma kapsamında 260 bin fazla erkeğe ait reçete kayıları incelendi. Veriler, doğrultusunda Alzheimer tedavisinde çığır açacak keşifler yeni araştırmaları da gündeme getirdi.
İşte, detaylar...
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Londra'daki University College'te bilim insanları ereksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların Alzheimer riskini azalttığını tespit etti.
İlacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 oranında demans vakasına rastlandı. Kullanmayanlarda ise bu oranın 9.7 olduğu görüldü!
Anormal proteinleri temizleyen ilaçlar, hastalığın yavaşlatılması konusunda umut vaat ediyor!
Dr. Ruth Brauer, "Bu bulguları teyit etmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor." dedi!
Tüm bu verilere bakıldığında: Viagra ve türevi ilaçlar kan akışını hızlandırarak ve-veya direkt olarak nöronlara etki ederek iyileştirici bir etkiye sahip olabilir. Ancak bu iki hipotezin de test edilmesi gerekiyor.
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