Araştırma: Viagra Kullanan Erkeklerde Alzheimer Hastalığına Yakalanma Riski Azalıyor!

Bulgular çarpıcı, Araştırmacılar, Viagra ve benzeri ilaçlar reçete edilen erkeklerin, yıllar sonra en yaygın demans türüne yakalanma olasılığının, ilacı kullanmayanlara göre yüzde 18 daha az olduğunu gözlemledi. Bu noktada bilinmesi gereken detay: Dünya çapında yaklaşık 55 milyon insanın demansla yaşadığı tahmin ediliyor ve bunların çoğu Alzheimer'dan kaynaklanıyor.

Araştırma verilerine göre etki, en çok reçete alan erkeklerde en güçlüydü. Araştırmacılar, çalışmaları süresince 21 ila 50 arası erektil disfonksiyon hap reçetesi alanlarda Alzheimer riskinin %44 daha düşük olduğunu tespit etti.