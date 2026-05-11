TÜİK'ten Gelen Aramayı Dolandırıcı Sanınca Evine Ceza Makbuzu Geldi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.05.2026 - 16:46

Aydın Haberleri'nin aktardığına göre Aydın’da ikamet eden İbrahim Öngel, son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı temkinli davranmasının bedelini ceza makbuzuyla ödedi. Kendisini telefonla arayarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) görevlisi olarak tanıtan kişilerin 'yılın ailesi seçildiniz' beyanını inandırıcı bulmayan Öngel, bir dolandırıcılık tuzağıyla karşı karşıya olduğunu düşünerek görüşmeyi sonlandırdı.

"Yılın Ailesi" Vaadine İnanmadı

Kişisel verilerini korumak adına kurumla iletişimi reddeden Öngel, telefonu kapatarak olası bir mağduriyetin önüne geçtiğini sandı. Ancak gerçek, kısa süre sonra kapısına gelen tebligatla ortaya çıktı. Olayın üzerinden çok geçmeden Öngel'in adresine, resmi kurumun yürüttüğü veri toplama sürecine katılmadığı gerekçesiyle hazırlanan bir ödeme emri ulaştı. Toplamda 18.991 TL tutarındaki idari para cezası makbuzunu gören vatandaş büyük bir şok yaşadı. Kanuni zorunluluk kapsamındaki anket çalışmasını reddettiği için cezalandırıl

TÜİK Yılın Ailesi Anketi için evlerine gelmek isteyince arayanları dolandırıcı sanan vatandaş durumu "tezgah" sandı.

Öngel başından geçenleri şöyle anlattı; 'Merhaba beyefendi, ben TÜİK’ten arıyorum dedi. 'Yılın ailesi seçilmişsiniz' falan, işte araştırmak için geleceğiz dedi. Ben de 'Nereye geleceksiniz?' dedim. 'Eve' dedi. 'Hadi lan kapat' dedim telefonu. Dedim dolandırıcılar bunlar. Neyse adam dedi 'Katılmak istemiyor musunuz?'. 'Yok' dedim 'Katılmak istemiyorum'. Yav 20 saniye demedi ya, bir baktım TÜİK’ten normal ana arterden mesaj geldi. 18.900 TL ceza deyince bir daha aradım bunu. Dedim ki 'Oğlum bak bu kolpaları falan bırakın'. Neyse azarladım kapattım telefonu. 2 hafta önce falan neyse çocuk bir daha aradı beni. Dedi ki 'Beyefendi...', yav dedim 'Bu TÜİK ne kardeşim?'. Neyse 'Tamam beyefendi o zaman siz' dedi. Ben de ondan sonra tuttum ana bacı... bayağı bir küfür ettik ya. Yetmedi yanımdaki arkadaş aldı telefonu, o öbür abla aldı... küfür müfür falan kapattık. Abi bir kurum bu kadar hızlı çalışabilir, yemin ederim size. Ertesi gün baktım annem beni arıyor; 'Oğlum neredesin, ne oldu? Postacı geldi, eve bir tebligat geldi.' Allah allah, ne tebligatı anne? Bilmiyorum dedi. Gönder dedim, alma tebligatı muhtarla... Muhtar bugün beni aramış, diyor ki 'Bugün ceza yazacaklar'. Yav dedim 'Bunlar nasıl bir tezgah?'. Bir gittim arkadaşlar, gerçekten de yani TÜİK'miş ya. Gerçekten TÜİK. O yüzden ararlarsa TÜİK’e inanın arkadaşlar. Evet biz inanmadık, başımıza neler aldık.'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
