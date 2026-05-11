TÜİK'ten Gelen Aramayı Dolandırıcı Sanınca Evine Ceza Makbuzu Geldi

Öngel başından geçenleri şöyle anlattı; 'Merhaba beyefendi, ben TÜİK’ten arıyorum dedi. 'Yılın ailesi seçilmişsiniz' falan, işte araştırmak için geleceğiz dedi. Ben de 'Nereye geleceksiniz?' dedim. 'Eve' dedi. 'Hadi lan kapat' dedim telefonu. Dedim dolandırıcılar bunlar. Neyse adam dedi 'Katılmak istemiyor musunuz?'. 'Yok' dedim 'Katılmak istemiyorum'. Yav 20 saniye demedi ya, bir baktım TÜİK’ten normal ana arterden mesaj geldi. 18.900 TL ceza deyince bir daha aradım bunu. Dedim ki 'Oğlum bak bu kolpaları falan bırakın'. Neyse azarladım kapattım telefonu. 2 hafta önce falan neyse çocuk bir daha aradı beni. Dedi ki 'Beyefendi...', yav dedim 'Bu TÜİK ne kardeşim?'. Neyse 'Tamam beyefendi o zaman siz' dedi. Ben de ondan sonra tuttum ana bacı... bayağı bir küfür ettik ya. Yetmedi yanımdaki arkadaş aldı telefonu, o öbür abla aldı... küfür müfür falan kapattık. Abi bir kurum bu kadar hızlı çalışabilir, yemin ederim size. Ertesi gün baktım annem beni arıyor; 'Oğlum neredesin, ne oldu? Postacı geldi, eve bir tebligat geldi.' Allah allah, ne tebligatı anne? Bilmiyorum dedi. Gönder dedim, alma tebligatı muhtarla... Muhtar bugün beni aramış, diyor ki 'Bugün ceza yazacaklar'. Yav dedim 'Bunlar nasıl bir tezgah?'. Bir gittim arkadaşlar, gerçekten de yani TÜİK'miş ya. Gerçekten TÜİK. O yüzden ararlarsa TÜİK’e inanın arkadaşlar. Evet biz inanmadık, başımıza neler aldık.'