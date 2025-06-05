Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Bazı fotoğraflar vardır, ilk bakışta neye baktığınızı anlamak imkansızdır. Gözünüz sahnede bir mantık arar ama işler sandığınız gibi değildir. Tuhaf açılar, optik illüzyonlar ve zamanlaması mükemmel kareler bir araya geldiğinde ortaya kafa karıştırıcı görüntüler çıkar. Sosyal medyada paylaşılan bu tip fotoğraflar, bakana “Bir dakika ya, bu ne?” dedirtir. İşte tam da o fotoğraflardan bazıları burada!

Kaynak