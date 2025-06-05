onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.06.2025 - 16:20

Bazı fotoğraflar vardır, ilk bakışta neye baktığınızı anlamak imkansızdır. Gözünüz sahnede bir mantık arar ama işler sandığınız gibi değildir. Tuhaf açılar, optik illüzyonlar ve zamanlaması mükemmel kareler bir araya geldiğinde ortaya kafa karıştırıcı görüntüler çıkar. Sosyal medyada paylaşılan bu tip fotoğraflar, bakana “Bir dakika ya, bu ne?” dedirtir. İşte tam da o fotoğraflardan bazıları burada!

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin! 😍👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Simülasyon bozuldu yine!

1. Simülasyon bozuldu yine!

2. İki ayrı fotoğraf karesi sanmamak imkansız!

2. İki ayrı fotoğraf karesi sanmamak imkansız!

3. Yavaşça papağanın ağzına bakın!

3. Yavaşça papağanın ağzına bakın!

4. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?

4. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?

5. Kediler uzaylıdır... Aksini iddia eden var mı?

5. Kediler uzaylıdır... Aksini iddia eden var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Taylor Swift de perspektifin kurbanı olanlardan!

6. Taylor Swift de perspektifin kurbanı olanlardan!

7. Kediler bir kere de şaşırtın artık!

7. Kediler bir kere de şaşırtın artık!

8. Bacaklara bakana dek her şey normal geliyordu.

8. Bacaklara bakana dek her şey normal geliyordu.

9. Çözebilen varsa yorumlarda belirtsin!

9. Çözebilen varsa yorumlarda belirtsin!

10. Sağa kaydırıldı bile!

10. Sağa kaydırıldı bile!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın