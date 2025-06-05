Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Bazı fotoğraflar vardır, ilk bakışta neye baktığınızı anlamak imkansızdır. Gözünüz sahnede bir mantık arar ama işler sandığınız gibi değildir. Tuhaf açılar, optik illüzyonlar ve zamanlaması mükemmel kareler bir araya geldiğinde ortaya kafa karıştırıcı görüntüler çıkar. Sosyal medyada paylaşılan bu tip fotoğraflar, bakana “Bir dakika ya, bu ne?” dedirtir. İşte tam da o fotoğraflardan bazıları burada!
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1. Simülasyon bozuldu yine!
2. İki ayrı fotoğraf karesi sanmamak imkansız!
3. Yavaşça papağanın ağzına bakın!
4. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?
5. Kediler uzaylıdır... Aksini iddia eden var mı?
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6. Taylor Swift de perspektifin kurbanı olanlardan!
7. Kediler bir kere de şaşırtın artık!
8. Bacaklara bakana dek her şey normal geliyordu.
9. Çözebilen varsa yorumlarda belirtsin!
10. Sağa kaydırıldı bile!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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